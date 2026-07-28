Objekat je pretrpio velika oštećenja u zemljotresu jačine 7,3 stepena koji je pogodio prefekturu Kumamoto u aprilu 2016. godine, zbog čega je bio zatvoren mjesecima, a zatim godinama obnavljan i proširivan.

Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Tržni centar Eon (Aeon), koji je uništen u eksploziji nakon zemljotresa na jugu Japana u utorak, ponovo je otvoren tek prošlog mjeseca kao obnovljeni šoping i zabavni kompleks, čime je obilježen oporavak od razornog zemljotresa koji je pogodio region prije deset godina.

Objekat je pretrpio velika oštećenja u zemljotresu jačine 7,3 stepena koji je pogodio prefekturu Kumamoto u aprilu 2016. godine, zbog čega je bio zatvoren mjesecima, a zatim godinama obnavljan i proširivan.

Tokom rekonstrukcije, započete 2017. godine, uprava tržnog centra isticala je da su ugrađeni seizmički ojačani plafoni, kao i brojna poboljšanja bezbjednosti i otpornosti objekta na buduće zemljotrese.

Nakon otvaranja fabrike tajvanske kompanije TSMC u Kumamotu 2024. godine, broj posjetilaca tržnog centra premašio je osam miliona godišnje. Kompleks je imao oko 200 prodavnica i drugih lokala, bioskop i parking sa 5.000 mjesta.

Evakuisano oko 200 ljudi, zatim odjeknula snažna eksplozija

Posle zemljotresa jačine 7,1 stepen, koji je pogodio područje u utorak kasno popodne, zaposleni u tržnom centru pomogli su da se posjetioci evakuišu iz zgrade, saopštio je portparol kompanije Eon. Prema navodima lokalnih vlasti, oko 200 ljudi bezbjedno je izvedeno napolje.

Međutim, oko sat vremena kasnije dogodila se snažna eksplozija koja je raznijela spoljne zidove i ogolila veliki dio konstrukcije objekta.

Prema japanskom javnom servisu NHK, između 20 i 30 zaposlenih i dalje se vodi kao nestalo. Svjedoci su izjavili da su neposredno prije eksplozije osjetili miris gasa u okolini.

Policija prefekture Kumamoto navela je da zbog opasnosti od naknadnih potresa nije bilo moguće odmah započeti potragu i spasavanje u teško oštećenoj zgradi. Epicentar zemljotresa nalazio se svega nekoliko kilometara od tržnog centra.

U manjim japanskim gradovima tržni centri kompanije Eon predstavljaju važna mjesta za kupovinu i razonodu. Nakon zemljotresa iz 2016. godine, supermarket u okviru ovog tržnog centra prodavao je pirinčane kuglice onigiri po simboličnoj cijeni od 10 jena kako bi pomogao stanovnicima pogođenim katastrofom.

Ponovno otvaranje centra 13. juna ove godine trebalo je da označi novi početak.

„Dok obilježavamo 21 godinu od otvaranja i desetu godišnjicu oporavka regiona od zemljotresa iz 2016. godine, sproveli smo veliku obnovu tržnog centra“, navedeno je u saopštenju povodom ponovnog otvaranja.

„Kroz ovaj novi početak ulazimo u novu fazu razvoja i nastojaćemo da budemo tržni centar koji donosi zadovoljstvo kupcima širom regiona“, poručili su iz kompanije Eon.