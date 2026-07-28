Jedna osoba preminula je od posledica povreda zadobijenih kada se urušila dizalica na gradilištu u Bolničkom okrugu u Prištini.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Jedna osoba preminula je od posledica povreda zadobijenih usled urušavanja dizalice na gradilištu u Bolničkom okrugu u Prištini.

Prvobitno je objavljeno da su u ovom incidentu povrijeđene dvije osobe, dok jedna od njih nije preživjela zadobijene povrede. Slučaj je za portal Reporteri.net potvrdio portparol kosovske policije za region Prištine, Enis Pljana.

"U vezi sa ovim slučajem, obaveštavamo vas da su dve osobe zadobile telesne povrede i upućene su na lekarsku pomoć. Usled zadobijenih povreda, jedna od njih nije uspela da preživi i preminula je. Njegovu smrt konstatovao je medicinski tim UKCK-a", izjavio je Pljana.

On je naveo da su policijske jedinice izašle na lice mjesta i preduzele neophodne radnje, dok je pokrenuta istraga kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja.

"Trenutno su nadležne policijske jedinice, u koordinaciji sa državnim tužiocem, započele istragu kako bi se u potpunosti razjasnile okolnosti slučaja", dodao je Pljana.