Nikola Rokvić 6 sati čekao da se pokloni Bogorodičinom pojasu: Stajali od 5 u redu, Bojana se obratila vjernicima

Pjevač i njegova supruga Bojana strpljivo su čekali u redu ispred Hrama.

Izvor: Instagram/bojanabarovic

Pojas Presvete Bogorodice biće u Beogradu još dva dana, a vjernici svakodnevno satima čekaju ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili svetinji.

Nikola Rokvić i Bojana Barović jako su religiozni, a sada su sa pratiocima podijelili svoje iskustvo iz Hrama.

Nikola i Bojana su na Instagramu objavili fotografiju na kojoj poziraju dok sa hiljadama ljudi čekaju u redu da celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

- Noge su prazne ali je duša puna! Jutros oko 5h čekanje je bilo oko 6 sati, nakon toga red se znatno produžio. Voljela bih da vam dam neki savjet, onima koji žele, a još nisu obišli svetinju, ali pravila zaista nema.

Možda ne stignemo svi u isto vrijeme, ali vjerujem da svako dođe tačno onda kada treba. Srećno i blagosloveno vam bilo - napisala je Bojana, a Nikola je u komentaru ostavio emotikon crvenog srca.

Pogledajte snimak koji su podijelili na mrežama:

Pogledajte 00:09 Nikola Rokvić i Bojana Barović se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice Izvor: Instagram/bojanabarovic Izvor: Instagram/bojanabarovic

Brojni slavni se poklonili pojasu

Danima unazad hiljade i hiljade vjernika čekalo je ispred Hrama Svetog Save kako bi celivali svetinju, a među njima su i neka imena poznata javnosti kao što su: Veljko Ražnatović, Nikolina Kovač, Marija Kundačina, voditeljke Jovana Jeremić i Milica Nedić, Ana Rajković, Jovana Ljubisavljević i Kristijan Golubović samo su neki od onih koji su se prethodnih dana našli među vjernicima ispred Hrama.



