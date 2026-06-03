logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Rokvić 6 sati čekao da se pokloni Bogorodičinom pojasu: Stajali od 5 u redu, Bojana se obratila vjernicima

Nikola Rokvić 6 sati čekao da se pokloni Bogorodičinom pojasu: Stajali od 5 u redu, Bojana se obratila vjernicima

Autor Jelena Sitarica
0

Pjevač i njegova supruga Bojana strpljivo su čekali u redu ispred Hrama.

Nikola Rokvić 6 sati čekao da se pokloni Bogorodičinom pojasu Izvor: Instagram/bojanabarovic

Pojas Presvete Bogorodice biće u Beogradu još dva dana, a vjernici svakodnevno satima čekaju ispred Hrama Svetog Save kako bi se poklonili svetinji.

Nikola Rokvić i Bojana Barović jako su religiozni, a sada su sa pratiocima podijelili svoje iskustvo iz Hrama.

Nikola i Bojana su na Instagramu objavili fotografiju na kojoj poziraju dok sa hiljadama ljudi čekaju u redu da celivaju Pojas Presvete Bogorodice.

- Noge su prazne ali je duša puna! Jutros oko 5h čekanje je bilo oko 6 sati, nakon toga red se znatno produžio. Voljela bih da vam dam neki savjet, onima koji žele, a još nisu obišli svetinju, ali pravila zaista nema.

Možda ne stignemo svi u isto vrijeme, ali vjerujem da svako dođe tačno onda kada treba. Srećno i blagosloveno vam bilo - napisala je Bojana, a Nikola je u komentaru ostavio emotikon crvenog srca.

Pogledajte snimak koji su podijelili na mrežama:

Pogledajte

00:09
Nikola Rokvić i Bojana Barović se poklonili Pojasu Presvete Bogorodice
Izvor: Instagram/bojanabarovic
Izvor: Instagram/bojanabarovic

Brojni slavni se poklonili pojasu

Danima unazad hiljade i hiljade vjernika čekalo je ispred Hrama Svetog Save kako bi celivali svetinju, a među njima su i neka imena poznata javnosti kao što su: Veljko Ražnatović, Nikolina Kovač, Marija Kundačina, voditeljke Jovana Jeremić i Milica Nedić, Ana Rajković, Jovana Ljubisavljević i Kristijan Golubović samo su neki od onih koji su se prethodnih dana našli među vjernicima ispred Hrama.

Možda ce vas zanimati


Tagovi

Nikola Rokvić bojana barović bogorodični pojas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ