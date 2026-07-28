Kako je istaknuto na sajtu SPC, oni su put nastavili za Nikšić, gdje je Porfirije biti dočekan u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog.

Izvor: SPC

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije stigao je u Podgoricu povodom proslave 150. godišnjice Bitke na Vučjem dolu.

Na podgoričkom aerodromu su ga dočekali mitropoliti Joanikije i Metodije.

Kako je istaknuto na sajtu SPC, oni su put nastavili za Nikšić, gdje je Porfirije biti dočekan u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog.

"Blagodarni potomci organizuju 28. jula 2026. godine u čast slavnih junačkih predaka svečanu akademiju na platou ispred Sabornog hrama Svetog Vasilija Ostroškog sa početkom u 20 časova. Sjutradan, 29. jula 2026. godine, na praznik Svetog Atinogena, svetom Liturgijom u hramu posvećenom tom sveštenomučeniku i velikom ugodniku Božjem na Vučjem dolu načalstvovaće Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije uz sasluženje više arhijereja sa početkom u 9 časova", poručili su iz SPC.