logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nikola Rokvić i Bojana Barović pucaju od sreće: Veliko slavlje u domu poznatog para, oboje se oglasili

Nikola Rokvić i Bojana Barović pucaju od sreće: Veliko slavlje u domu poznatog para, oboje se oglasili

Autor Ana Živančević
0

Nikola Rokvić i Bojana Barović ne kriju sreću zbog rođendana sina.

Nikola Rokvić i Bojana Barović ne kriju sreću zbog rođendana sina Izvor: Instagram/NikolaRokvic

Danas je u porodici Nikole Rokvića i Bojane Barović poseban dan, a oboje su pokazali sreću kada su se oglasili na Instagramu. Naime, danas je njihovom nasledniku rođendan, što su ponosni roditelji odmah podijelili sa svima.

Nikola Rokvić nije bio mnogo emotivan na riječima, ali je zato povodom sedmog rođendana sina Simeona objavio galeriju fotografija od njegovog rođenja do danas.

"Danas tatin šin šoko puni 7 godina", riječi su kojima se obratio Nikola na Instagramu.

Nešto emotivnija u objavama bila je Bojana Barović koja se doslovno istopila zbog naslednika i njegovog velikog dana.

"Toliko toga bih rekla na ovaj nama poseban dan, ali slova na ovom digitalnom papiru nisu dovoljno lijepa, nježna, emotivna, umiljata, posebna, radosna, pametna i snažna da bi opisala tebe i moju ljubav prema tebi! Srećan rođendan mom jedinom dečaku! Volim te najviše na svijetu", navela je ona u obraćanju na mrežama.

Uživali na Baliju

Pjevač Nikola Rokvić sa suprugom Bojanom Barović nedavno je uživao na odmoru, a kako se provode na egzotičnoj destinaciji pokazali su na društvenim mrežama. Oni su podijelili niz fotografija sa Balija i pokazali u kakvom su luksuzu uživali.

Nikola je pokazao mišiće, a Bojana je zadržala svoju manekensku figuru. Nasmejani bračni par pozirao je u bazenu u kupaćim kostimima. Oni su bili zagrljeni, a na račun izgleda su dobili mnoštvo komplimenata.

Izvor: Blic/ MONDO

Tagovi

Nikola Rokvić bojana barović sin rođendan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ