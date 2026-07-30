Železničar iz Pančeva prodao je Silvestera Džaspera Standardu iz Liježa za 1,5 miliona eura, dok se priprema za meč protiv Brage.
Večeras od 21 čas Železničar iz Pančeva igra revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Brage, a uoči tog duela ostao je bez svog najboljeg igrača. Silvester Džasper nije ni pošao na gostovanje u Portugal, pošto je završavao sve oko transfera i sada može da se kaže da je novi igrač Standarda iz Liježa, prenosi "Mozzart Sport".
Belgijski klub za njega će platiti 1.500.000 eura, što je jedan od najvećih transfera u istoriji Pančevaca, a tu su još i bonusi, kao i određeni procenat od iduće prodaje.
Najveći transfer ostaje ipak Stefana Pirgića, ovog ljeta u Viktoriju Plzenj za čak 3 miliona eura, odnosno prethodnog je Jovan Milosavljević ljetos otišao u Malme za 2,2 miliona eura. Tako je u samo godinu dana "dizelka" zaradila ogroman novac od pojačanja i iskoristila je dobre rezultate.
Ko je Silvester Džasper?
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Džasper je inače u Pančevo stigao u ljeto 2025. godine bez obeštećenja, a postigao je sedam golova i upisao šest asistencija prošle sezone. Zato je bio i u najboljem timu Superlige.
Inače je iz Engleske, i igra za Bugare, a najbolje se snalazi na poziciji lijevog krila.