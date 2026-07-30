Železničar iz Pančeva prodao je Silvestera Džaspera Standardu iz Liježa za 1,5 miliona eura, dok se priprema za meč protiv Brage.

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Večeras od 21 čas Železničar iz Pančeva igra revanš utakmicu drugog kola kvalifikacija za Ligu konferencija protiv Brage, a uoči tog duela ostao je bez svog najboljeg igrača. Silvester Džasper nije ni pošao na gostovanje u Portugal, pošto je završavao sve oko transfera i sada može da se kaže da je novi igrač Standarda iz Liježa, prenosi "Mozzart Sport".

Belgijski klub za njega će platiti 1.500.000 eura, što je jedan od najvećih transfera u istoriji Pančevaca, a tu su još i bonusi, kao i određeni procenat od iduće prodaje.

Najveći transfer ostaje ipak Stefana Pirgića, ovog ljeta u Viktoriju Plzenj za čak 3 miliona eura, odnosno prethodnog je Jovan Milosavljević ljetos otišao u Malme za 2,2 miliona eura. Tako je u samo godinu dana "dizelka" zaradila ogroman novac od pojačanja i iskoristila je dobre rezultate.

Ko je Silvester Džasper?

Džasper je inače u Pančevo stigao u ljeto 2025. godine bez obeštećenja, a postigao je sedam golova i upisao šest asistencija prošle sezone. Zato je bio i u najboljem timu Superlige.

Inače je iz Engleske, i igra za Bugare, a najbolje se snalazi na poziciji lijevog krila.