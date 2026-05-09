„Nikada ne bih snimao djecu dok jedu sarme kao Dijana“: Adam Adaktar opleo po koleginici,

Adam Adaktar progovorio je o svojoj karijeri i pričama koje kruže o njemu.

Adam Adaktar govorio je nedavno o svom privatnom i poslovnom životu, te je iskreno i bez dlake na jeziku objasnio koliko je svoj i da se to neće promijeniti.

Ne zanimaju ga tuđa mišljenja ili praćenje trendova, već ga zanima samo da prati svoj stil i osjećanja.

„Ne želim prezentaciju na sarmi“

Adam je spomenuo svoju prijateljicu Dijana Radonjić i otkrio koliko je drugačiji od nje, iako mu to više odmaže nego pomaže u karijeri.

„Moja drugarica Dijana Radonjić je drugačija od mene. Ona je narodna žena iako ne izgleda tako. Ona recimo voli da prikaže da njena djeca jedu sarmu. Snimi djecu kad jedu, a ja to recimo nikada ne bih uradio iako jedu sarmu. Ja ne želim prezentaciju na sarmi. Ona to snimi i zaradi milionske preglede. Da li ja sad treba da snimam sarmu jer se ljudi u Srbiji lože na to? Na pamet mi ne pada“, pričao je tada Adam Adaktar u Hot Date.

„Oni nose maske koje sam ja skinuo odavno“

Iako važi za kontroverznog, Adam tvrdi da je sasvim jedan običan čovjek, samo treba da bude shvaćen na pravi način.

„Ja sam pametan čovjek i svašta mi prođe kroz glavu. Kada recimo dođem u Bosnu i Hercegovinu gdje su, hvala Bogu, različite vjere i shvatanja. Svako treba da bude svoja individua. Ja volim da nosim turbane i nekad mi padne na pamet da ne ispadne da nekoga uvrijedim, a onda shvatim da sam to ja i da treba da me ljudi shvate na pravi način. Ja sam normalan čovjek i radim kako osjećam. Ja sam realan koliko god to tako ne izgleda i sve radim kako treba. Imam biznis, srećna mi je žena, imam djecu... Zar to nije san svakog muškarca. Neke stvari koje volim možda nijesu muževne, ali su mi lijepe. Zato me možda i povezuju sa muškarcima, pa mi je to smiješno i šalim se da, dobro izgledaju, možda bi i bilo nešto. A vjerujte mi da oni bolje izgledaju, možda bi i slično nosili. Oni nose maske koje sam ja odavno skinuo“, govorio je Adam Adaktar.

Živi u vili od 3.000.000 eura

Samoprozvani „Bog obrva“ Adam Adaktar često se hvali i svojim raskalašnim životom. Putovanja na egzotične destinacije i odsijedanje u basnoslovno skupim hotelima, vila na Dedinjeu sa bazenom, garderoba sa potpisom najpoznatijih svjetskih dizajnerskih brendova — samo su neke stvari koje čine megalomanski život Adama Adaktara, njegove žene Anđela Adaktar i njegove porodice.

Za samo pet godina Adam Adaktar otvorio je nekoliko lokala na najtraženijim lokacijama u Beogradu. Poslije prvog „Adaktar centra“, koji je otvoren 2017. godine u srcu Vračara, Adam i njegova porodica pokrenuli su i bjuti centar, a zakupili su i lokal u elitnom dijelu Novi Beograda.

Kako je pisao Pink, Adaktarovi su vlasnici nekoliko luksuznih nekretnina u Beogradu, a ona koja najviše upada u oči je vila na Dedinjeu sa velelepnim dvorištem i bazenom. Kako se šuška u beogradskim krugovima, vrijednost Adaktarove vile je čak 3.000.000 eura.