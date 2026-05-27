Ćana napravila pometnju u emisiji Ognjena Amidžića
Pevačica Stanojka Mitrović, poznatija kao Ćana, ponovo je nadmašila sva očekivanja i priredila scenu koja će se dugo prepričavati.
Ona je riješila da u stilu svojih čuvenih ulazaka na slavlje, isto učini i u emisiji AmiG šou, pa se dovezla skupocjenim Bentlijem pravo pred voditelja i goste.
Šok na Pinku, pjevačica ušla u studio kolima: Hit scene u emisiji "AmiG šou" (Video)
Svi u studiju su u nevjerici posmatrali ovu scenu, nakon čega je krenula pjesma.
Pogledajte:
Ćana je ovaj ulazak i gostovanje u emisiji iskoristila da najavi svoj koncert na Tašmajdanu.