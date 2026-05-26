Policija je oduzela više od sedam kilograma spida i marihuane, te uhapsila lice iz Tešnja V.S. kod kojeg je ta droga pronađena, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona.

Tešanjski policajci došli su do operativnih saznanja o nezakonitim aktivnostima lica V.S, koje se dovodi u vezu sa zloupotrebom droge, zbog čega su u mjestu Bukva pretreseni kuća i prateći objekti koje koristi i pronađeno 7.276 grama spida i 122 grama marihuane.

Zaplijenjena droga biće predmet potrebnih vještačenja i provjera, te će biti korištena kao dokazni materijal u daljem postupku, navedeno je u saopštenju.

