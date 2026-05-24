Gangstera koji je zaludeo svet otkrio Srbin: Gladovao da bi osvojio Oskara, a ženu samo jednom pokazao u javnosti

Autor Dragana Tomašević
Glumac Kilijan Marfi opčinio je svet kao Tomi Šelbi u seriji "Peaky Blinders", a malo ko zna da je prve korake na velikom platnu napravio zahvaljujući našem reditelju.

Irski glumac, oskarovac i jedan od najomiljenijih "vođi bande" Kilijan Marfi, danas slavi 50. rođendan.  Rođen je u Korku, gde je počeo karijeru kao muzičar i zajedno s mlađim bratom dobio petogodišnji ugovor s jednom izdavačkom kućom.

Ugovor je odbio jer je u to vreme brat bio u srednjoj školi, a on odgledao film "Paklena pomorandža" i krenuo da razmišlja o glumačoj karijeri.

Tokom karijere sarađivao je više puta sa rediteljem Kristoferom Nolanom, pojavljujući se u filmovima kao što su "Batman Begins", "The Dark Knight", "Inception"" i Dunkirk", a svetsku slavu stekao je kao Tomas Šelbi u seriji "Peaky Blinders", gde je postao jedan od najprepoznatljivijih televizijskih likova savremene televizije.

Vrhunac njegove karijere dolazi 2023. godine, kada tumači J. Roberta Openhajmera u filmu "Oppenheimer", za koji je prošao kroz fizičku transformaciju i izgubio veliki broj kilogama, ali i osvojio nagrade kao što su Oskar, Zlatni globus i BAFTA za najboljeg glumca.

Ono što je manje poznato jeste da je jednu od prvih filmskih uloga dao mu je srpski reditelj Goran Paskaljević.

S njim je 2001. snimio dramu “Kako je Hari postao drvo”.

Paskaljević je jednom prilikom, govoreći o "Hariju", otkrio da je bio inspirisan kineskom pričom koju mu je sin dao da pročita. "Ona govori o čoveku koji je izgubio smisao života i pronalazi ga u mržnji i stvaranju neprijatelja. Setite se da je do 5. oktobra u modi bilo stvaranje neprijatelja na sve strane. Shvatio sam da u svetskoj kinematografiji nikada nisam video tu temu, da čovek stvara sebi neprijatelja pokušavajući da ga uništi dokazujući time svoju snagu", izjavio je pokojni srpski režiser jednom prilikom.

Kilijan je godinama u skladnom braku sa Ivon Mekginis, s kojom je dobio dva sina i koja se nikada ne pojavljuje na crvenom tepihu - osim kada joj muž osvaja Oskara.

