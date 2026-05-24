Ubijen glumac iz popularne Netflixove serije: Nestao prije 6 dana, policija otkrila jezive detalje

Kanadski glumac Stjuart Meklin, poznat po ulozi u popularnoj Netfliksovoj seriji "Virgin River", pronađen je mrtav nakon višednevne potrage, a policija je slučaj okarakterisala kao istragu ubistva.

Kanadska policija saopštila je da je istraga o nestanku glumca preusmerena na slučaj ubistva, nakon što su pronađeni dokazi koji ukazuju da je Meklin bio žrtva zločina.

Njegov nestanak je prijavljen 18. maja, piše Independent, a posmrtni ostaci su pronađeni u oblasti Lions Bej u Kanadi.

Glumac Stjuart Meklin je poslednji put je viđen tri dana ranije u svom domu u Lions Beju. Potraga je započela uz pomoć lokalne zajednice, dok je policija ubrzo došla do saznanja koja su ukazivala na moguće ubistvo.

- Policijska stanica u Skvamišu sprovela je istragu i kroz operativni rad došla do dokaza koji su istražitelje naveli na zaključak da je gospodin Meklin bio žrtva ubistva - navodi se u zvaničnom saopštenju.

Pored serije "Virgin River", Stjuart Meklin igrao je i u dramskoj seriji "Murder in a Small Town", kao i televizijskom filmu "The Killer Inside: The Ruth Finley Story".