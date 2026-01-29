Srpska pjevačica pratila dečka po gradu i sve snimala: Bio u vezi s njenom koleginicom, a kad je ugledao stisnuo gas

Mahrina je video objavila na društvenim mrežama, a evo kako je protekao slučajni susret na ulici

Izvor: Antonio Ahel/ATAImages

Pevačica Marina Cvetković poznatija kao Mahrina nedavno je uplovila u vezu sa Darkom Dobričaninom koji je javnosti postao poznat po vezi sa njenom koleginicom Aleksandrom Mladenović.

Sada je na društvenim mrežama objavila snimak na kojem se vidi kako ga prati tokom vožnje kolima s drugaricom.

Pjevačica je očigledno željela da se našali s njim pa je sjela sa drugaricom u auto i pratila Darka po gradu, a u jednom momentu, on ih je primijetio i otvorio prozor i shvatio da ga pjevačica prati.

- Tako ti je to kad bježi od žene - rekla je Mahrina drugarici.

- Znači radi nešto sumnjivo - zaključila je ona.

Kada je Darko otvorio prozor, a Mahrina mu se približila svojim autom, upitala ga je:

- Gdje ćeš to - pitala je pjevačica, a on rekao:

- Idem na kafu - svirnuo joj je i dao gas.

Pogledajte:

Aleksandra javno prozvala Mahrinu

Nedavno su pjevačice zajedno gostovale u Ceca Show, gdje je Aleksandra javno pecnula Mahrinu.

Ceca je pitala mladu pjevačicu da li je to ozbiljno, na šta je ona rekla:

- Pa, jeste - rekla je Mahrina.

- Mislim, je l' dugo traje? - pitala je potom Ceca.

- Ne traje dugo, ali ozbiljno je za sad što mogu da kažem - istakla je Cvetkovićeva, na šta se umiješala Aleksandra Mladenović.

- I meni je bilo ozbiljno isto u početku - rekla je pjevačica i nasmijala sve u studiju.

- Dobro to vrijeme pokaže - odgovorila joj je Mahrina.

(Telegraf, MONDO)