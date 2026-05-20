Modni svijet je zanijemio nakon vijesti da je u Španiji uhapšen Džonatan Andik, sin osnivača čuvene modne imperije "Mango" Isaka Andika, zbog sumnje da je rođenog oca gurnuo u ambis sa litice visoke 100 metara.

Osnivač kompanije "Mango" Isak Andik, za čije je ubistvo osumnjičen i juče uhapšen njegov sin Džonatan Andik, planirao je da osnuje dobrotvornu organizaciju kojoj je planirao da ostavi dio svog bogatstva, a svoju decu postavi za upravnike. Njegov plan je, međutim, doveo do sukoba sa sinom, i zato se sada sumnja da je upravo menjanje testamenta mogući motiv za umješanost Džonatana u njegovu smrt, za koju se isprva tvrdilo da je planinarska nesreća.

Andik je ranije svojoj djeci izneo planove o humanitarnoj fondaciji, ideji koji je razvijao uz pomoć prijatelja, savjetnika i advokata. Međutim, to nije unio u testament, prema kojem je njegova ogromna poslovna imperija ravnopravno raspoređena na njegovo troje djece: Džonatana, Džudit i Saru. Fondacija, koju je opisivao kao svoje "najvažnije djelo" i nešto po čemu će biti upamćen u svijetu i van modne industrije, nikada nije osnovana, piše "El Pais".

Osnivač "Manga" nije stigao da pokrene svoj veliki životni projekat, jer je u 71. godini, tokom planinarenja sa sinom Džonatanom u decembru 2024. na planini Montserat u Kataloniji pao sa litice, sa visine od 100 metara, i poginuo. U početku je sve djelovalo kao obična planinarska nesreća, međutim, policija je juče uhapsila njegovog sina Džontana koji je osumnjičen za ubistvo oca.

Džonatanu je najpre određen pritvor, ali mu je omogućeno da se brani sa slobode ako uplati kauciju od milion eura, što je ekspresno i učinio. On je negirao bilo kakvu odgovornost za smrt oca i istakao da je riječ o nesreći.

Predložio da odu na izlet da se pomire, pa ga gurnuo sa litice?

Sudija Rakel Nijeto Galvan, koja vodi slučaj, rekla je da je postojao "mogući finansijski motiv povezan sa osnivanjem fondacije" zbog kojeg je Džonatan navodno želieo da usmrti oca.

Istražitelji su analizirali prepisku između Isaka i Džonatana preko aplikacije "Vocap". Tako su saznali da je sredinom 2024. godine, nekoliko mjeseci prije tragedije, najstariji sin "saznao da njegov otac namjerava da promijeni testament i osnuje fondaciju za pomoć ljudima kojima je to neophodno", navodi se u sudskom dokumentu.

Ta vijest je, kako se tvrdi, izazvala promjenu u Džonatanovom ponašanju. Ako je do tada bio "opsjednut novcem" - čak je od oca tražio "nasledstvo za života" - nakon saznanja o fondaciji priznao je da njegov odnos prema novcu "nije bio ispravan". Džonatan je ujedno predložio da tokom planinarskog izleta na Monseratu razgovara sa ocem o tim i drugim pitanjima kako bi se "pomirili" - Isak je volio da razgovara o svim temama dok šeta - a taj izlet je na kraju organizovan 14. decembra.

Imperija vrijedna 4,5 milijardi evra

Izvori navode da je biznismen planirao da izdvoji "dio svog bogatstva" za dobrotvornu organizaciju i da je nagovještavao kako bi taj potez mogao da izazove probleme sa djecom. Drugi izvori, međutim, ističu da taj doprinos ne bi predstavljao "značajno umanjenje nasledstva" za djecu, koja je trebalo da podijele poslovno carstvo procenjeno na 4,5 milijardi eura. Neposredno prije smrti, Isak Andik se, prema magazinu "Forbs", popeo na peto mjesto liste najbogatijih ljudi u Španiji.

Planovi za fondaciju menjali su se tokom vremena. Prema pojedinim izvorima, vlasnik "Manga" je u početku razmatrao mogućnost da dio akcija kompanije - posjedovao je 95 odsto - prepusti fondaciji. Portparoli porodice, međutim, "kategorički" negiraju da je postojao bilo kakav plan o "prenosu akcija" i navode da je njegova želja "oduvek bila da njegova djeca preuzmu poslovno nasleđe".

Hteo da njegov sin i ćerke upravljaju fondacijom

U kasnijim, konkretnijim planovima, ideja je bila da se deio imovine izdvoji za humanitarni rad, što je "Mango" već godinama radio kroz donacije i saradnju sa društvenim organizacijama: pd organizacija koja promovišu istraživanje lečenja raka dojke, do stipendija za žene izbjeglice.

Prema poslednjem planu, njegovo troje djece trebalo je da postanu upravnici, odnosno najodgovorniji ljudi fondacije. Zauzvrat bi dobijali "veoma značajnu" novčanu naknadu, navode izvori španskog lista. Tako bi, praktično, preko fondacije dobijali neku vrstu doživotne plate.

Ko je bio Isak Andik

Isak Andik je rođen u Istanbulu u porodici sefardskih Jevreja. Preselio se u Barselonu šezdesetih godina dvadesetog vijeka, gdje je izgradio poslovnu imperiju. "Mango" je osnovan 1984. godine i ubrzo je postao jedan od vodećih modnih lanaca.

Sve je počelo tako što su njegov brat Nahman i on 1969. prodavali ručno vezene majice "proizvedene u Turskoj", kao i klompe. Otvorili su butike u Barseloni i Madridu. Najpre su prodavali sopstveni brend "Isak džins", da bi kasnije imali na zalihama i druge brendove, piše "Vikipedija". Sve do osnivanja "Manga", kada je pravi poslovni uspon krenuo.

Sa suprugom Neus Raig Taragoa, od koje se kasnije razveo, dobio je troje djece: Džontana (46), Džudit (43) i Saru (29). Andikova partnerka od 2018. do smrti bila je Estefanija Knut. Živeli su u Barseloni.

