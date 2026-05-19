Ko je pobednica prve Evrovizije koju su šamarali iza scene: Detalj iza njene pobede ostao najveća misterija

Pesma Evrovizije, završena je pre nekoliko dana, a strasti se i dalje ne smiruju. Podsetimo, na jubilarnoj, 70. Evroviziji pobedila je numera "Bangaranga" koju izvodi Dara, bugarska predstavnica, a do samog kraja bilo je neizvesno da li će pobedu odneti ona ili izraelski predstavnik.

Učešće Izraela izazvalo je niz skandala, počev od toga što je nekoiko zemalja odustalo od učešća, ali daleko od toga da su to bili jedini problemi.

Direktor moldavskog tima je podneo ostavku zbog glasanja žirija, a i kod nas se digla bura zbog glasanja srpskog žirija koji je komšijama Hrvatima dao 0 poena.

Nažalost, Evrovizija je nezamisliva bez skandala, te čak ni prva ikada održana nije prošla bez incidenta.

Podsetimo, prvo takmičenje za Pesmu Evrovizije održano je 24. maja 1956. godine u Luganu, u Švajcarskoj. Istorijsku pobedu odnela je predstavnica zemlje domaćina, Lis Asija sa pesmom "Refrain".

"Refrain" je bila klasična francuska šansona. Zanimljivo je da je te prve godine svakoj zemlji bilo dozvoljeno da pošalje po dve pesme, pa je Lis Asija te večeri izvela i numeru na nemačkom jeziku pod nazivom "Das alte Karussell".

Međutim, nakon takmičenja došlo je do skandala nakon što se saznalo da su Lis šamarali iza bine. Sve se desilo u velikoj gužvi, a kako su tada pisali mediji, pevačicu su ošamarili iza scene nepoznati ljudi iz ljubomore. Detalji tog događaja nikada nisu u potpunosti rasvetljeni i ostali su misterija u istoriji takmičenja.

Glasanje u tajnosti

Te 1956. godine sistem glasanja bio je potpuno drugačiji. Žiri je glasao u tajnosti, a objavljen je samo pobednik, dok su bodovi i rangiranje ostalih učesnika ostali nepoznati do danas.

Postala simbol Evrovizije

Lis Asija (rođena kao Rosa Mina Schärer) postala je simbol Evrovizije. Redovno se pojavljivala kao počasna gošća na takmičenjima decenijama kasnije, a 2011. godine je čak pokušala da ponovo predstavlja Švajcarsku na takmičenju, ali nije prošla nacionalni izbor.