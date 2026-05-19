"Nisam mogla da hodam, mesecima sam u krevetu": Didi Džej iznela detalje o ozbiljnom zdravstvenom problemu

Dijana Janković, poznatija kao Didi J, objavila je video u kojem je govorila o svom zdravstvenom stanju i problemima sa kojima se suočava.

Pevačica je nedavno zabrinula pratioce nakon što je otkrila da joj je dijagnostikovan autoimuni poremećaj nervnog sistema, zbog čega je trenutno posebno posvećena oporavku i lečenju.

"Novosti o mom zdravlju... Za sve vas koji me pitate kad ću se vratiti svojoj muzičkoj karijeri, i dalje se osećam jako bolesno, dijagnostikovan mi je POTS (posturalni ortostatski tahikardni sindrom). Srce mi je bilo napadnuto, tačnije zbog srčanih problema nisam mogla da dišem, pričam jako dugo, nisam mogla da hodam, mesecima u krevetu - rekla je prvo.

"Išla sam do doktora, dobila sam terapiju, osećam se bolje. I dalje ne mogu da putujem, avion mi nije dozvoljen. Oporavljam se, nadam se da ću uskoro biti okej", rekla je pevačica.

Njoj je još u martu otkrila da su problemi počeli iznenadnom vrtoglavicom, kao i da nedeljama nije mogla da otkrije uzrok tegoba koje je osećala.

Kako bi lekari pratili njeno stanje, bila je priključena na holter, uređaj koji tokom dužeg perioda beleži rad srca i krvni pritisak.

"Sve je počelo sa vrtoglavicom i kratkim dahom. Nedeljama nisam znala šta se dešava, a lekari su isprva mislili da je u pitanju samo obična prehlada. Kasnije sam saznala da je virus uticao na moje srce, izazvavši subakutni perikarditis, i da je moj autonomni nervni sistem napalo nekoliko virusa odjednom, što mi je prouzrokovalo POTS. Želela sam da podelim ovo sa vama kako bi moji obožavaoci razumeli zašto me nije bilo. Nadam se da ću se ubrzo oporaviti i vratiti karijeri koju najviše volim", rekla je tada ona.