Za samo jedan dan spin-off kultne serije postao najgledaniji u svetu: Gori Netfliks, naslov u 44 zemlje #1

"Berlin", spin-off popularne serije "Money Heist" penje se na listama najgledanijih

Izvor: YouTube/Netflix

Kada je 2017. godine Netflix izbacio seriju "Money Heist", malo ko je mogao da pretpostavi da će postati najveća neengleska franšiza te platforme u tom trenutku. Iako je originalna priča završena, univerzum serije nastavio je da živi kroz prvi spin-off - "Berlin".

Radnja spin-offa smeštena je pre događaja iz originalne serije, budući da je Berlin tragično nastradao tokom priče u "Money Heist-u". Serija je premijerno prikazana 2023. godine i momentalno je osvojila publiku, pa je nastavak bio samo pitanje vremena. Čim je druga sezona stigla na Netflix 15. maja, pretvorila se u pravi svetski hit.

Berlin and the Lady with an Ermine Izvor: YouTube

Druga sezona, pod nazivom "Berlin and the Lady with an Ermine", trenutno je najgledanija serija na svetu. Već prvog dana zauzela je prvo mesto u 21 zemlji, dok je drugog dana taj broj skočio na čak 44 države.

Dugogodišnji fanovi franšize dobro pamte da likovi u "Money Heist-u" nisu koristili prava imena, već nazive poznatih gradova. Berlin je brzo postao jedan od omiljenih likova zahvaljujući svom sarkastičnom humoru, harizmi i emotivnoj završnici. Netfliks je to prepoznao i 2023. godine mu dao sopstvenu prequel seriju.

Izvor: YouTube/Netflix

Prva sezona, "Berlin and the Jewels of Paris", pratila je čuvenog lopova tokom krađe miliona vrednih dijamanata u Parizu. Okupio je novu ekipu i uspešno izveo pljačku, a sada se vraćaju sa još ambicioznijim planom.

U drugoj sezoni, koja ima osam epizoda, Pedro Alonso se vraća kao Berlin, zajedno sa svojom ekipom. Ovog puta dobijaju zadatak od vojvode od Malage - da ukradu čuveno remek-delo "Lady with an Ermine" koje je naslikao Leonardo da Vinči.

Izvor: YouTube/Netflix

Glavna pozornica nove pljačke je Sevilja, a plan koji osmišljavaju opisan je kao najveća krađa u istoriji - toliko briljantna da i sama deluje kao umetničko delo.

Iako je originalni "Money Heist" završen još 2021. godine posle pet sezona, Netfliks je već potvrdio da se franšiza nastavlja i nakon druge sezone "Berlina". Za sada nema mnogo detalja o novim projektima, ali platforma očigledno planira dalje širenje ovog univerzuma.

Izvor: YouTube/Netflix

U zvaničnom saopštenju Netflix je poručio da je "revolucija daleko od kraja", podsećajući na sve velike pljačke koje su obeležile franšizu - od prvog upada zbog novca, pa sve do spektakularne krađe zlata iz Banke Španije.

Inače, "Money Heist" je i dalje druga najgledanija neengleska serija u istoriji Netfliksa, odmah iza "Squid Game". Četvrta sezona zabeležila je čak 106 miliona pregleda u prva tri meseca, peta 99,2 miliona, dok je treća stigla do 80 miliona gledanja.