Za samo jedan dan spin-off kultne serije postao najgledaniji u svetu: Gori Netfliks, naslov u 44 zemlje #1

"Berlin", spin-off popularne serije "Money Heist" penje se na listama najgledanijih
Kada je 2017. godine Netflix izbacio seriju "Money Heist", malo ko je mogao da pretpostavi da će postati najveća neengleska franšiza te platforme u tom trenutku. Iako je originalna priča završena, univerzum serije nastavio je da živi kroz prvi spin-off - "Berlin".
Radnja spin-offa smeštena je pre događaja iz originalne serije, budući da je Berlin tragično nastradao tokom priče u "Money Heist-u". Serija je premijerno prikazana 2023. godine i momentalno je osvojila publiku, pa je nastavak bio samo pitanje vremena. Čim je druga sezona stigla na Netflix 15. maja, pretvorila se u pravi svetski hit.
Druga sezona, pod nazivom "Berlin and the Lady with an Ermine", trenutno je najgledanija serija na svetu. Već prvog dana zauzela je prvo mesto u 21 zemlji, dok je drugog dana taj broj skočio na čak 44 države.
Dugogodišnji fanovi franšize dobro pamte da likovi u "Money Heist-u" nisu koristili prava imena, već nazive poznatih gradova. Berlin je brzo postao jedan od omiljenih likova zahvaljujući svom sarkastičnom humoru, harizmi i emotivnoj završnici. Netfliks je to prepoznao i 2023. godine mu dao sopstvenu prequel seriju.Izvor: YouTube/Netflix
Prva sezona, "Berlin and the Jewels of Paris", pratila je čuvenog lopova tokom krađe miliona vrednih dijamanata u Parizu. Okupio je novu ekipu i uspešno izveo pljačku, a sada se vraćaju sa još ambicioznijim planom.
U drugoj sezoni, koja ima osam epizoda, Pedro Alonso se vraća kao Berlin, zajedno sa svojom ekipom. Ovog puta dobijaju zadatak od vojvode od Malage - da ukradu čuveno remek-delo "Lady with an Ermine" koje je naslikao Leonardo da Vinči.Izvor: YouTube/Netflix
Glavna pozornica nove pljačke je Sevilja, a plan koji osmišljavaju opisan je kao najveća krađa u istoriji - toliko briljantna da i sama deluje kao umetničko delo.
Iako je originalni "Money Heist" završen još 2021. godine posle pet sezona, Netfliks je već potvrdio da se franšiza nastavlja i nakon druge sezone "Berlina". Za sada nema mnogo detalja o novim projektima, ali platforma očigledno planira dalje širenje ovog univerzuma.Izvor: YouTube/Netflix
U zvaničnom saopštenju Netflix je poručio da je "revolucija daleko od kraja", podsećajući na sve velike pljačke koje su obeležile franšizu - od prvog upada zbog novca, pa sve do spektakularne krađe zlata iz Banke Španije.
Inače, "Money Heist" je i dalje druga najgledanija neengleska serija u istoriji Netfliksa, odmah iza "Squid Game". Četvrta sezona zabeležila je čak 106 miliona pregleda u prva tri meseca, peta 99,2 miliona, dok je treća stigla do 80 miliona gledanja.