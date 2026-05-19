Džonatan Andič, sin osnivača brenda Mango, uhapšen je u Kataloniji zbog istrage o smrti njegovog oca, Isaka Andiča.

Izvor: Lluis GENE / AFP / Profimedia

Policija u Kataloniji saopštila je danas da je priveden Džonatan Andič, sin osnivača modnog brenda "Mango" Isaka Andiča povodom istrage o smrti njegovog oca u decembru 2024. godine.

Džonatan Andič je već bio pod istragom zbog smrti njegovog oca, u slučaju koji je zapečaćen, a katalonska policija je odlučila da ga uhapsi kao preliminarni korak prije nego što bude izveden pred istražnog sudiju, prenosi "Pais".

On je uhapšen jutros u svojoj kući, nakon višemjesečnih spekulacija da bi mogao biti priveden ili direktno pozvan da svjedoči pred sudijom, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Isak Andic preminuo nakon što je pao sa više od 100 metara sa litice

Izvor: Lorena SopÃªNa / Zuma Press / Profimedia

Isak pao sa litice

Isak Andič je preminuo nakon što je pao sa više od 100 metara sa litice, dok je planinario sa članovima porodice u blizini Barselone.

Njegova smrt je prvobitno tretirana kao nesreća, ali je policija u Kataloniji kasnije saopštila da se istražuje kao moguće ubistvo.

Portparol porodice je potvrdio da istražitelji ispituju Džonatana Andiča, i da je porodica uvjerena u njegovu nevinost.

Isak Andič, koji je rođen u Istanbulu, preselio se iz Turske u Kataloniju na sjeveroistoku Španije 1960-ih i osnovao je modni brend Mango 1984. godine, a njegov sin Džonatan Andič je sada potpredsjednik upravnog odbora te kompanije.

(Blic/MONDO)