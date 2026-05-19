Srpska voditeljka podelila snimak na kom je majka kupa u kadi: Oglasila se i objasila kako je došlo do toga

Snimak voditeljke Jelene Dimitrijević sa majkom izazvao je svojevremeno raspravu na društvenim mrežama.

Voditeljka Jelena Dimitrijević svojvremeno je izazvala veliku pažnju na društvenim mrežama nakon što je objavila snimak na kojem joj majka pomaže tokom kupanja, što je izazvalo brojne reakcije i komentare javnosti.

Ona je tada istakla da je u tom periodu prolazila kroz zdravstvene i lične izazove, te se osvrnula na nedostatak razumevanja i preuranjene osude na društvenim mrežama.

"Ja imam baš poseban odnos sa roditeljima i u tom trenutku meni nije bilo dobro. Naravno, majka te kupa kada si mali, ali majka te kupa i kada ti nije dobro, nije važno što si odrastao. Poenta je što ćemo i mi naše roditelje da kupamo, sve je nekako rečeno i ide u krug i to kupanje je za mene jedna divna stvar koju mogu da ti pruže roditelji i ti njima. To je briga", rekla je Jelena.

Ona se osvrnula i na reakcije pratilaca na društvenim mrežama.

"Ne znam šta je u njihovim glavama. Imam te situacije da nešto što je meni lepo i emotivno umem da okačim na društvene mreže, svima to ispadne čudno."

