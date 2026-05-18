Policija je, uz podršku helikoptera, pokrenula opsežnu potragu za napadačem za koga se navodi da je sedamnaestogodišnji mladić.

Izvor: YouTube/screebshot/Travelgramers

Naoružani napadač otvorio je vatru na jugu Turske, ubivši četiri osobe i ranivši osam. Smrtonosni incident se dogodio u okrugu Tarsus u provinciji Mersin. Pucnjava je navodno počela u restoranu, a osumnjičeni je potom pobjegao automobilom.

Velika operacija pretrage, raspoređeni helikopteri

Policija, uz podršku helikoptera, pokrenula je veliku operaciju pronalaženja napadača. Turski mediji javljaju da su u restoranu poginule dvije osobe, za koje se veruje da su vlasnik i jedan zaposleni, javlja Index.

Napadač je potom nastavio da puca, ubivši vozača kamiona i pastira koji je vodio ovce na pašu u blizini. Motivi osumnjičenih su još uvijek nepoznati, nvode turski listovi Hurijet i CNN Turk.