Nakon tvrdnji SAD da Kuba planira napade dronovima, predsjednik Migel Dijaz-Kanel odbacio je te navode. On je upozorio da Havana ima apsolutno pravo da se brani od američke agresije.

Izvor: ADALBERTO ROQUE / AFP / Profimedia

Kubaima apsolutno i legitimno pravo da se brani od vojne agresije SAD, upozorio je danas kubanski predsjednik Migel Dijaz-Kanel, poručivši da bi svaki napad na ostrvo doveo do krvoprolića sa nesagledivim posledicama, prenosi Anadolija.

"Pretnje vojnom agresijom protiv Kube od strane najveće svjetske sile dobro su poznate", napisao je Dijaz-Kanel na društvenoj mreži Iks (X). "Sama prijetnja već predstavlja međunarodni zločin", dodao je.

Dijaz-Kanel je rekao da Kuba ne predstavlja prijetnju nijednoj državi i da nema agresivne planove prema SAD ili bilo kojoj drugoj zemlji.

"Kuba, koja već trpi višedimenzionalnu agresiju Sjedinjenih Američkih Država, ima apsolutno i legitimno pravo da se brani od vojnog napada. Međutim, to se logično ili iskreno ne može koristiti kao izgovor za nametanje rata plemenitom kubanskom narodu", rekao je on.

Aksios objavio tvrdnje o kubanskim dronovima

Njegove izjave uslijedile su nekoliko sati nakon što je američki portal Aksios (Axios), pozivajući se na neprovjerene povjerljive procjene američkih obavještajnih službi, objavio da je Kuba navodno nabavila više od 300 vojnih dronova i raspravljala o mogućim planovima njihove upotrebe protiv američkih ciljeva.

Među mogućim metama navode se američka pomorska baza u zalivu Gvantanamo, američki ratni brodovi i potencijalno Ki Vest na Floridi.

Prema izvještaju, američki zvaničnici ne vjeruju da Kuba predstavlja neposrednu prijetnju, ali tvrde da američke obavještajne informacije pokazuju kako Havana sve češće raspravlja o ratovanju dronovima i da je od Rusije tražila dodatne bespilotne letjelice i vojnu opremu.

Kuba odbacila izvještaj

Kuba je odbacila Aksiosov izveštaj i optužila portal za širenje "kontradiktornih dezinformacija".

Kubanski ministar spoljnih poslova Bruno Rodrigez napisao je na mreži Iks (X) da američka vlada "iz dana u dan gradi lažni slučaj" kako bi opravdala "nemilosrdni ekonomski rat protiv kubanskog naroda i eventualnu vojnu agresiju".

Kuba se trenutno suočava sa restrikcijama struje i nestašicama hrane i goriva. Energetska kriza dodatno se produbila nakon što su SAD u januaru srušile Nikolasa Madura sa vlasti u Venecueli, koja je bila ključni snabdijevač Kube, i zaprijetile carinama svakoj zemlji koja prodaje ili isporučuje naftu Kubi.