Opsovala Cecu na koncertu Vesne Zmijanac: Skandalozni snimak Mire Škorić, evo šta je poručila Ražnatovićki (Video)

Na društvenoj mreži X je osvanuo video Mire Škorić koja tvrdi da joj je Ceca Ražnatović ukrala pjesmu

Izvor: Instagram/hypetv.rs

Pjevačica Mira Škorić nastupila je kao gost na koncertu Vesne Zmijanac, gdje je, između ostalog, izvela i numeru “Ne računaj na mene” koju je otpjevala sa bivšom prijateljicom Cecom Ražnatović.

"Presnimila je i ukrala pjesmu, ali za*ebala se, ovo je moja pjesma", čuje sa na snimku koji je objavljen na mreži X.

Poslušajte:

Sačuvaj me Bože ovakvih "prijatelja". Koliko si samo sati kod nje provela, gurala ti karijeru, bila kod nje na svim slavljima, jela i pila. Dno dna! Zato si tu gde jesi, pokojna karijera, samo te kao gosta mogu zvati.pic.twitter.com/M6GxYCwL2h — cecin_doktor (@dr_u_pokusaju)May 17, 2026

U komentarima ispod videa se može pročitati da nije primjereno što je na koncertu Vesne Zmijanac spominjala Ražnatovićku, ali i da je pjesma koju pjeva bila na Cecinom albumu, a ne na Mirinom.

Zašto je puklo prijateljstvo Mire Škorić i Cece?

Po estradnim kuloarima naširoko se nagađalo zbog čega je puklo kumstvo, a kao jedan od razloga navodilo se to što Ceca Miri nije izrazila saučešće kada joj je majka preminula. Ove spekulacije Škorićeva je svojevremeno potvrdila u razgovoru za domaće medije.

"Tačno je da mi Ceca nije izjavila saučešće, nije me pozvala, nije mi poslala poruku. Pored kraljice svih vremena Zorice Brunclik, Jelena Karleuša je u tim teškim trenucima bila uz mene i prije svih mi izjavila saučešće. Ceca, eto, to nije učinila", rekla je Mira Škorić tada, pa dodala da ne postoji šansa da obnove prijateljstvo.

"Puknu brakovi posle 40 godina, a ne jedno prijateljstvo. Ne postoji šansa da se ja prva javim. To što je između nas više nije ni bitno. Prepolovite jabuku pa pokušajte da je sastavite. Ne može da bude ista. Tako ni nas dvije ne možemo da budemo kao prije " zaključila je pjevačica, a koji su još razlozi uticali na njenu odluku, još uvijek nije otkrila.