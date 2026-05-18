Stravičan zločin potresao je Kiseljak. Muškarac M.P. ubio je taštu i teško ranio suprugu, a potom se zabarikadirao. Specijalne jedinice rade na njegovom hapšenju.

Prava drama odvija se u bosanskohercegovačkom gradu Kiseljak gdje je, kako navode mediji, muškarac ubio taštu, ranio suprugu, a potom se zabarikadirao u kući.

Kako je za ovaj portal saopšteno iz policije SBK, jutros, u 07.55 sati, nepoznata osoba je prijavila policiji da je došlo do upotrebe vatrenog oružja, u naselju Jehovac, opština Kiseljak.

"Na lice mjesta su upućeni policijski službenici PS Kiseljak, koji su potvrdili navode prijave, odnosno da je došlo do upotrebe vatrenog oružja od strane lica M.P., rođen 1972. godine, iz Kiseljaka, prema dva člana uže porodice ženskog pola, od kojih je jedno lice smrtno stradalo, dok je drugo teško povrijeđeno", naveli su iz policije.

Kako se ističe, pripadnici Jedinice za specijalističku podršku MUP SBK/KSB Travnik, trenutno rade na lociranju, pronalasku i lišavanju slobode izvršioca navedenog krivičnog djela.

"O svim daljim mjerama i radnjama poduzetim od strane policijskih službenika MUP SBK/KSB, a povodom navedenog događaja, bićete blagovremeno obaviješteni”, potvrđeno je iz MUP-a SBK.

