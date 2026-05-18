"Desingerica bi bolje prošao": Karleuša dala svoj sud o Evroviziji i potkačila koleginice, na spisku i Breskvica

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon pobjede Dare iz Bugarske na Evroviziji 2026 i dala svoj sud o takmičenju.

Izvor: X printscreen / Jelena Karleuša

Pjevačica Jelena Karleuša komentarisala je nedavno završeno takmičenje Pjesma Evrovizije, na kojem je trijumfovala Bugarka Dara sa pjesmom "Bangaranga".

Jelena Karleuša smatra da njena pobjeda nije slučajna i da onaj ko pretenduje na evrovizijski tron mora da ima koncept.

"Na Eurosongu uvijek pobjeđuje koncept. Nikada samo puko pjevanje ili igranje, efekti... Nema slučajne pobjede", rekla je Jelena o lijepoj Dari.

Jelena je potom nastavila:

"Marija Šerifović je imala poruku i koncept. Plus glas anđela u tijelu dječaka. Plus LGBT friendly. Zato je pobijedila. Imali smo i "Hurricane". Igrale su top, pjevale top, tresle u resama. I? Ništa. Jer nisu imale ideju, ličnost ni koncept. Bila je i Foureira sa Kipra. Ne dobra pjevačica, ali dobra igračica. Iz istog razloga nije pobijedila", napisala je Jelena na mreži "Iks".

Ona je zatim istakla da bi od domaćih izvođača koji se pominju kao idealni kandidati da predstavljaju Srbiju na Evroviziji bolje prošao Desingerica.

"Ljudi moraju da shvate da bi tamo bolje prošao Desingerica nego na primjer Tea T. jer je on ličnost, pojava i KEMP. Ono što je nama super, a to su bugarsko-turski ritmovi, Evropa ne osjeća jer je treš. Pa ni pobjednica Bugarske nije pjevala bugarski folk. Sara Jo, Breskvica, da su otišle, ne bi napravile ništa iz istih razloga. Ovo nisam napisala da bih se sa nekim raspravljala, jer se sa mnom, sa ovim znanjem, mozgom i karijerom ne raspravlja. Ovo je savjet. I to savjet nekog koga bi na ESC dočekali kao zvijezdu "too famous" za takmičenje", zaključila je Jelena.

