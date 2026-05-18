logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Desingerica bi bolje prošao": Karleuša dala svoj sud o Evroviziji i potkačila koleginice, na spisku i Breskvica

"Desingerica bi bolje prošao": Karleuša dala svoj sud o Evroviziji i potkačila koleginice, na spisku i Breskvica

Autor Dragana Tomašević
0

Pjevačica Jelena Karleuša oglasila se nakon pobjede Dare iz Bugarske na Evroviziji 2026 i dala svoj sud o takmičenju.

Karleuša dala svoj sud o Evroviziji i potkačila koleginice, na spisku i Breskvica Izvor: X printscreen / Jelena Karleuša

Pjevačica Jelena Karleuša komentarisala je nedavno završeno takmičenje Pjesma Evrovizije, na kojem je trijumfovala Bugarka Dara sa pjesmom  "Bangaranga".

Jelena Karleuša smatra da njena pobjeda nije slučajna i da onaj ko pretenduje na evrovizijski tron mora da ima koncept.

"Na Eurosongu uvijek pobjeđuje koncept. Nikada samo puko pjevanje ili igranje, efekti... Nema slučajne pobjede", rekla je Jelena o lijepoj Dari.

Pogledajte njen nastup:

Jelena je potom nastavila:

"Marija Šerifović je imala poruku i koncept. Plus glas anđela u tijelu dječaka. Plus LGBT friendly. Zato je pobijedila. Imali smo i "Hurricane". Igrale su top, pjevale top, tresle u resama. I? Ništa. Jer nisu imale ideju, ličnost ni koncept. Bila je i Foureira sa Kipra. Ne dobra pjevačica, ali dobra igračica. Iz istog razloga nije pobijedila", napisala je Jelena na mreži "Iks".

Ona je zatim istakla da bi od domaćih izvođača koji se pominju kao idealni kandidati da predstavljaju Srbiju na Evroviziji bolje prošao Desingerica.

"Ljudi moraju da shvate da bi tamo bolje prošao Desingerica nego na primjer Tea T. jer je on ličnost, pojava i KEMP. Ono što je nama super, a to su bugarsko-turski ritmovi, Evropa ne osjeća jer je treš. Pa ni pobjednica Bugarske nije pjevala bugarski folk. Sara Jo, Breskvica, da su otišle, ne bi napravile ništa iz istih razloga. Ovo nisam napisala da bih se sa nekim raspravljala, jer se sa mnom, sa ovim znanjem, mozgom i karijerom ne raspravlja. Ovo je savjet. I to savjet nekog koga bi na ESC dočekali kao zvijezdu "too famous" za takmičenje", zaključila je Jelena.

 (Informer, MONDO)

Tagovi

Jelena Karleuša Evrovizija

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ