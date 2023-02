"VARAO PEVAČICU SA VODITELJKOM ZADRUGE" Učesnik šokirao priznanjem, reagovala Ivana - oglasila se i BIVŠA ŽENA!

Ivana Šašić komentarisala priču svog bivšeg supruga o aferi sa voditeljkom zadruge Ivane Šopić.

Bojan Simić, bivši muž pevačice Ivane Šašić, koju je tokom njenog boravka u Zadruzi varao sa 7 godina starijom ženom, sada je i sam postao deo rijalitija.

Već nekoliko meseci boravi na imanju u Šimanovcima, a svojim pričama ne prestaje da šokira javnost, ali ni bivšu suprugu. Nedavno je ispričao da je dve godine bio intiman sa voditeljkom Zadruge Ivanom Šopić koja je odmah reagovala na izneseno. Sada se oglasila Šašičeva. Pevačica i Bojanova bivša supruga je, kako ističe, šokirana onim što je čula, naročito što ispada da ju je varao i sa njom.

"To je isto kao što je pričao da je suvlasnik firme, a istina je da je zapravo vozač. On Šopićku niti poznaje, niti bilo šta, ne znam odakle mu ta maštovitost. Sve što je rekao, slagao je. Nema kraja njegovim lažima. Pravi devojci problem za džabe, potpisujem da se nikad nisu upoznali u životu. On je prešao igricu", počinje Ivana svoje izlaganje i nastavlja:

"On je skovao plan da i mene uvuče u rijaliti igru, ali ja sam završila tu etapu u svom životu. Na račun mene planira i "Zadrugu 7", a u ovoj planira do finala da dođe, ali teško da će mu to poći za rukom. Ja sam sa ženom s kojom me je Bojan prevario ostala u odličnim odnosima, dok sa druge strane gledam odnos između Zvezdana, Anđele i Ane i prosto nije mi jasno zašto je žena toliko napada. Nikad treća strana nije kriva. Ja sam bila na istom mestu gde i Ćurčićeva, ali ja sam presekla čim sam videla da je on loš čovek", tvrdi estradna umetnica.

