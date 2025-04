"Hvala mu što me je prevario, riješila sam se budale": Našu pjevačicu muž zamijenio sa 14 godina starijom

Pjevačica Ivana Šašić (51) nakon prevare koju je počinio njen suprug priznaje da mu je zahvalna, jer je vidjela njegovo pravo lice.

Pjevačica i bivša učesnica rijalitija "Zadruga" Ivana Šašić, govorila je o trenutku kada je saznala da ju je suprug prevario, te da joj je ovo iskustvo otvorilo oči.

"Hvala mužu što me je prevario, ja sam se riješila budale. Hvala mu, jer drugačije ne bih mogla da ga se riješim. Moja greška je bila u izboru, ja se moje greške riješih", rekla je Ivana Šašić za Hype Tv.

Ivana je jednom prilikom otkrila da prevaru koju je doživjela od svog partnera nije mogla da predosjeti, i da je sve djelovalo potpuno u redu.

Nije ni slutila da je muž vara

"Ja nisam mogla da ostanem živa od njega, to je bilo zvanje svaki dan, po cijeli dan", istakla je ona, a zatim dodala da li nakon toga može da vjeruje nekom muškarcu: "Koju zvijezdu da mi skine da bih mu povjerovala da je to tako. Nemam više to čime bi mene neko osvojio, neka bude normalan i čovjek, ništa drugo mi ne treba. Ja laž prezirem, veliki sam protivnik toga."

