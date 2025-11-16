Ana Bekuta podnijela tužbu protiv koleginice: Potražila pravdu na sudu zbog navodnih uvreda

Prema pisanju medija, Bekuta je podnela tužbu zbog Ivaninih izjava, dok Šašić, kako tvrde izvori, uzvraća oštrom porukom i poručuje da "zna mnogo više"

Izvor: Pink

Pjevačica Ana Bekuta podnela je tužbu protiv koleginice Ivane Šašić zbog njenih izjava u kojima je tvrdila da je Ana "zla".

Ivana je ranije u jednoj emisiji izjavila da je Ani, koja je navodno bila u vezi sa njenim prijateljem, "spasila život". Prema pisanju Scandala, Ivana je bila više nego iznenađena kada joj je stigla tužba.

"Kada je dobila tužbu, Ivana se samo slatko nasmejala. Odmah je pozvala neke zajedničke poznanike i poručila: 'Podsetite Bekutu šta sve znam i kakve dokaze imam. Nemoj da počnem javno da je raskrinkavam sa svim dokazima. Bolje joj je da povuče tužbu, jer zna da govorim istinu'. To je bilo ono što je Ivana uputila Ani. Za sada još uvek nije stiglo rešenje o povlačenju privatne tužbe za uvredu", otkriva izvor Scandala.

Ivana Šašić je ranije govorila o šokantnim detaljima sukoba sa Bekutom, ženom s kojom ju je, prema njenim riječima, nekada vezivalo veliko prijateljstvo.

"Bile smo dobre, nije bila na mojoj svadbi, ali ja ne bih tu više ništa produbljivala. Nikada joj neću oprostiti, to stoji. Srele smo se nekoliko puta, ali ja kada završim sa nekim, ja sam završila za sva vremena. Meni nije neprijatno kada sedim sa njom u istoj emisiji, jer mi je čista savest. Neka se pita ona da li je njoj čista savest. Možda bi se ona meni javila da se ja njoj javim, ali ja nemam potrebu za tim".