Procurio joj intimni snimak, imala moždani udar, a sad nestala bez traga: Ovo je poslednja objava rijaliti učesnice

Autor Jelena Sitarica
0

Zerina Hećo, nekada jedna od najintrigantnijih i najzanimljivijih učesnica rijalitija "Zadruga", nestala je iz javnosti

Procurio joj intimni snimak, imala moždani udar, a sad nestala bez traga: Ovo je poslednja objava ri Izvor: Instagram/zerinooooo

Zerina Hećo, nekadašnja učesnica rijalitija "Zadruga" koja je često privlačila pažnju javnosti, povukla se iz medija i gotovo potpuno nestala iz javnog života.

Podsjetimo, o njoj su u jednom trenutku brujali svi mediji iz regiona zbog mnogobrojnih skandala koji su se nizali, kako u rijalitiju, tako i van njega, poput intimnog snimka koji je procurio nakon "Zadruge".  

Naime, Zerina je u spornoj situaciji sa cimerom zaboravila na kamere, zbog čega je sve otišlo u etar. Mnogo se pisalo i o trenutku kada je odlučila da se ošiša na ćelavo, a nakon teških psihičkih padova, napustila je Srbiju i preselila se u inostranstvo.

Izvor: YouTube/ Zadruga Official

Njen ljubavni život bio je podjednako buran. Pored rijaliti romansi, imala je problematičan odnos sa pjevačem Dadom Glišićem, za kojeg je tvrdila da ju je maltretirao, što je on oštro demantovao.

Kasnije je izgledalo kao da je konačno našla "princa na bijelom konju" – udala se za bogatog Grka, promijenila ime u Atina Zerina Kandola i uživala u čistom luksuzu.

Međutim, ljubav je pukla, Zerina se razvela i ubrzo našla novog dečka, sa kojim je redovno objavljivala fotografije. Danas izgleda potpuno drugačije, pustila je kosu i uradila brojne estetske operacije.

Zdravstveni problemi 

Zerina je svojevremeno otkrila da joj je još sa 14 godina dijagnostikovan tumor, a kasnije je priznala da se bori sa anoreksijom, aritmijom i teškom depresijom. Zdravstvena situacija je kulminirala kada je doživjela moždani udar. Vidno uznemirena, tada je potražila pomoć ljekara, a jedno vrijeme je provela i na Psihijatrijskoj klinici.

"Imala sam moždani udar, govor trenutno ne posjedujem kao ni funkciju jedne šake" napisala je Zerina tada na društvenim mrežama, otkrivši da rečenice mora da piše na parčetu papira.

Od tog trenutka, Zerini se gubi svaki trag. Iako je ranije svakodnevno bila aktivna, već mjesecima se ne oglašava na društvenim mrežama, zbog čega od nje nema "ni traga ni glasa".

Izbacivala je ranije slike sa muškarcem nepoznatim široj javnosti, da bi skroz prestala sa objavama na Instagramu od prošle godine. 

Pogledajte njene poslednje objave:

(Kurir.rs/MONDO)

