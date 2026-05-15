Svašta smo vidjeli iz svijeta sporta, ali ovo što radi FK Arkadag u Turkmenistanu je raritet - imaju sve pobjede u istoriji kluba.

FK Arkadag iz Turkmenistana predstavlja najekstremniji primjer domaće sportske dominacije u istoriji fudbala. Od momenta kada je klub osnovan u aprilu 2023. godine, na domaćoj sceni prvenstva (Jokari Liga) postigao je učinak koji djeluje potpuno nestvarno: pobijedili su u svakoj prvenstvenoj utakmici koju su ikada odigrali.

U tri dosadašnje kompletne ligaške sezone, klub ima zastrašujući, stoprocentan istorijski bilans:

Sezonska brutalnost u brojkama

Debi sezona (2023): Odmah po formiranju ubačeni su u elitni rang. Završili su prvenstvo sa 24 pobjede iz 24 utakmice, osvojivši maksimalna 72 boda, uz gol-razliku 83:17.

Druga sezona (2024): Liga je proširena, a dominacija je postala još surovija. Ostvarili su 30 pobjeda u 30 mečeva, demolirajući rivale sa postignuta čak 144 gola i samo 20 primljenih (gol-razlika +124).

Treća sezona (2025): Nastavak apsolutnog terora nad rivalima donio im je skor 28-0-0 i gol razliku 105:15.

Zaključno sa početkom nove ligaške kampanje 2026. godine (koju su takođe otvorili svim pobjedama), FK Arkadag u domaćem prvenstvu ima kombinovani istorijski skor od preko 85 uzastopnih ligaških pobjeda bez ijednog remija ili poraza.

Kako izgleda ta dominacija na terenu?

Ekipa ne samo da pobjeđuje, već bukvalno čisti protivnike sa terena. Tokom prvenstvenih sezona redovno su bilježili rezultate poput 9:0 protiv ekipe Merv, kao i 8:1 na gostovanjima protiv ekipa Asgabat i ponovo Merv. Glavna zvijezda i prva igla tima je napadač Didar Durdijev, koji rešeta mreže i redovno završava prvenstva kao ubjedljivo najbolji strijelac lige (sa preko 30 golova po sezoni).

Totalni monopol i kontroverze

Ovakav uspjeh u prvenstvu Turkmenistana direktna je posledica političke moći. Budući da iza kluba stoji bivši predsjednik države, za FK Arkadag je tokom posebnog prelaznog roka prisilno potpisana kompletna fudbalska reprezentacija Turkmenistana i svi najbolji igrači iz dotadašnjih šampionskih klubova poput Alsin Asli i Ahal...

Zbog ovakvog političkog projekta, suparnički navijači i malobrojni nezavisni mediji stalno ističu ogroman sudijski pritisak i krađe. Na primjer, kada bi se desilo da u prvenstvu rezultat bude neriješen pred sam kraj meča (poput 2:2 protiv Šagadama), sudije bi redovno sudile kontroverzne penale u 90+ minutima kako bi se vještački održao savršen niz pobjeda ovog kluba...