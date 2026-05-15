Odbornici SO Ulcinj odbili su na jučerašnjem zasijedanju zahtjev za izuzeće predsjednika opštine Gencija Nimanbegu, koje su tražili pravni zastupnici vlasnika dvije kućice na Bojani. Izuzeće je traženo zbog sumnje u zakonitost rada Komunalne policije prilikom postupka uklanjanja nelegalnih objekata sa obala rijeke, koji je još u toku.

Odbornici su usvojili preporuku u kojoj se ističe da SO ukazuje da se institut izuzeća u smislu Zakona o upravnom postupku može primijheniti isključivo na lice koje učestvuje u vođenju ali i odlučivanju u upravnom postupku, odnosno na lice koje donosi upravni akt.

„SO smatra da predsjednik Opštine nema svojstvo organa koji vodi ili rješava upravnu stvar u predmetima u kojima se donosi upravni akt niti odlučuje o meritumu upravne stvari. Ovaj zaključak predstavlja pravno stanovište SO u vezi sa primjenom insituta izuzeća u postupcima iz nadležnosti organa lokalne uprave“, stoji u preporuci.

Osim Nimanbegua, vlasnci su tražili izuzeće i svih komunalnih inspektora, načelnika Sekretarijata za komunalni nadzor i inspekcijske poslove Amira Mehemtija i glavnog administratora Nasera Resulbegovića kao drugostepenog organa.

U usvojenoj preporuci SO konstatuje da eventualno odlučivanje predsjednika Opštine o pojedinim procesnim pitanjima, uključujući pitanja izuzeća drugih službenih lica ne predstavlja odlučivanje o meritumu upravne stvari niti donošenje upravnog akta u smislu Zakona o upravnom postupku.

Skupština je juče usvojila predlog odluke o osnivanju DOO “Gradski prevoz” Ulcinj, predlog odluke o utvrđivanju novog cjenovnika komunalnih usluga kao i predloge odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadi za urbanu sanaciju, komunalnom redu, Izvještaj o stanju uređenja za prošlu godinu. Usvojeni su i predlozi zaključaka o usvajanju Izvještaja o radu sa finansijskim izvještajem preduzeća, agencija i ustanova čiji je osnivač Opština, predlog odluke o davanju saglasnosti na Izvještaj o radu TO i predlozi odluka o izmjenama I dopunama odluka o osnivanju DOO „Vodovod i kanalizacija“, „Parking servis“ Ulcinj i „Komunalne djelatnosti“.