logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Udala se Sara Reljić: Njemcu rekla sudbonosno "da", evo kako je izgledala na tajnom vjenčanju (Foto)

Udala se Sara Reljić: Njemcu rekla sudbonosno "da", evo kako je izgledala na tajnom vjenčanju (Foto)

Autor Jelena Sitarica
0

Sara Reljić nedavno se vjerila u Crnoj Gori, a sada je u tajnosti stala na "ludi kamen".

Udala se Sara Reljić Izvor: Instagram/printscreen/sara_reljic.1

Mlada pjevačica Sara Reljić rekla je "da" svom partneru Luki Šulcu na tajnoj ceremoniji na kojoj su bili samo njihovi najbliži. Par se zakleo na vječnu ljubav najprije u crkvi, a potom i u opštini, a potom su vjenčanje proslavili u kafani. 

Sara je podijelila i snimak sa suprugom uz opis "Šulcovi", čime je jasno da će od sada, umjesto Reljić, biti Šulc. 

Pogledajte i kadrove sa vjeridbe i vjenčanja:

Sara nije skidala osmjeh sa lica, a iako nismo mogli vidjeti čitav autfit, pjevačica je izabrala elegantnu kombinaciju sa čipkom za svoj veliki dan

Inače, Sari se desila ljubav sa momkom iz Njemačke, iako je ranije mislila da to ne može da joj se desi.

"Stalno sam govorila da nikad ne bih mogla za Njemca ali eto tako desilo se. Nije potpuno stranac, ma on je divan. On je mene osvojio svojom vjerom, srcem, manirima, a kasnije svojom porodicom. Više mi prija što nije čovjek iz javnog svijeta, nikada nisam željela da budem sa nekim iz javnog svijeta. Nikada spotristi, fudbaleri nisu dolazili u obzir" bila je iskrena Sara za Nemazaboravljenih.

Tagovi

Sara Reljić vjenčanje

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ