Udala se Sara Reljić: Njemcu rekla sudbonosno "da", evo kako je izgledala na tajnom vjenčanju (Foto)

Sara Reljić nedavno se vjerila u Crnoj Gori, a sada je u tajnosti stala na "ludi kamen".

Izvor: Instagram/printscreen/sara_reljic.1

Mlada pjevačica Sara Reljić rekla je "da" svom partneru Luki Šulcu na tajnoj ceremoniji na kojoj su bili samo njihovi najbliži. Par se zakleo na vječnu ljubav najprije u crkvi, a potom i u opštini, a potom su vjenčanje proslavili u kafani.

Sara je podijelila i snimak sa suprugom uz opis "Šulcovi", čime je jasno da će od sada, umjesto Reljić, biti Šulc.

Pogledajte i kadrove sa vjeridbe i vjenčanja:

Sara nije skidala osmjeh sa lica, a iako nismo mogli vidjeti čitav autfit, pjevačica je izabrala elegantnu kombinaciju sa čipkom za svoj veliki dan

Inače, Sari se desila ljubav sa momkom iz Njemačke, iako je ranije mislila da to ne može da joj se desi.

"Stalno sam govorila da nikad ne bih mogla za Njemca ali eto tako desilo se. Nije potpuno stranac, ma on je divan. On je mene osvojio svojom vjerom, srcem, manirima, a kasnije svojom porodicom. Više mi prija što nije čovjek iz javnog svijeta, nikada nisam željela da budem sa nekim iz javnog svijeta. Nikada spotristi, fudbaleri nisu dolazili u obzir" bila je iskrena Sara za Nemazaboravljenih.