Preminuo brat Šeron Stoun: Glumica slomljena stravičnim vijestima, smogla snage samo za jedno

Glumica je vijest o smrti Majka Stouna podijelila na društvenim mrežama.

Glumica Šeron Stoun rastužila je sve potresnim vijestima, njen stariji brat Majkl Stoun preminuo je posle duge borbe sa bolešću, što je glumica objavila na mrežama:

"Majk Stoun, moj najstariji brat, preminuo je nakon duge bolesti. Želimo mu mir", napisala je uz fotografiju svog brata.

Podsjetimo, Majkl je, baš kao i njegova sestra, bio prisutan u svijetu filma i televizije, gradeći karijeru kroz brojne manje i sporedne uloge. Publika ga pamti po pojavljivanjima u projektima kao što su "The Quick and the Dead" (Brzi i mrtvi), "Eraser" (Brisač) i "CSI: Miami". Tokom karijere, radio je i na nekoliko nezavisnih produkcija, a poslednji angažman ostvario je 2022. godine u filmu "Destinos Opostos".

Rođen je i odrastao u Pensilvaniji, gdje je detinjstvo proveo sa sestrom Šeron i ostatkom porodice. Kao najstariji među djecom, imao je važnu ulogu u porodičnom životu porodice Stoun.

Iako nije bio medijski eksponiran poput svoje sestre, Majkl se povremeno pojavljivao na javnim događajima u njenom društvu. Njih dvoje su zajedno prisustvovali brojnim filmskim premijerama i humanitarnim manifestacijama tokom devedesetih i dvehiljaditih godina.