Ko je ćerka Nede Ukraden koja se krije od svih: Slava i stanovi od 4.500.000 € je ne zanimaju, a ovako zarađuje

Autori Jelena Sitarica Autori Đorđe Milošević
Iako je odrasla u izobilju, ćerka Nede Ukraden nikada se nije razmetala bogatstvom

Ko je ćerka Nede Ukraden koja se krije od svih Izvor: MONDO

Pjevačicu Nedu Ukraden koja večeras nastupa u revijalnom dijelu festivala "Majsko ljeto", podržali su i njeni najbliži, prije svega ćerka Jelena Bilbija Minović i njen suprug Predrag koji se retko pojavljuje u javnosti.

Pogledajte kako ona izgleda:

Doduše, ni Jelenu ne možemo vidjeti tako često na javnim događajima, već je posvećena porodičnom životu.

Podsjetimo, Jelena je Nedina jedina ćerka, a dobila ju je sa pokojnim suprugom Milanom koji je preminuo 2013. godine.

Iako se mnoga djeca poznatih odlučuju da se i sama bave javnim poslovima, to nije put koji je ona odabrala. Nije odlučila da krene majčinim stopama, Jelena je uspješan direktor marketinga, ne voli da se ističe u javnosti, a vlasnica je salona za uljepšavanje u Beogradu. 

Udala se 2009. za Predraga Minovića kom je podarila troje djece. Početkom 2023. godie u intervjuu za srpske medije rekla da je dom koji deli s porodicom toliko veliki da ukućani jedni druge zovu na mobilni kako bi se susreli:

"Sreća je da imamo veliki stan, toliko veliki da se moramo dozivati telefonima i pisati poruke jedni drugima tako da mama može da odmara. Međutim, ona to retko radi. Moja majka ima energiju kao niko, ima snagu zmaja na sceni, a kod kuće je nježna baka unucima".

Podsjetite se kako izgledaju zet i unučići Nede Ukraden:

Inače, Neda Ukraden važi za jednu od najimućnijih pjevačica na estradi, a domaći mediji pišu da samo samo njene nekretnine vrijede 4.500.000 evra. 

Pogledajte jednu od kuća koju izdaje:

Međutim, uprkos životu na viskoj nozi, ćerka Nede Ukraden nikada se nije razmetala bogatstvom.

