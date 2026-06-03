Majska stopa usklađivanja penzija od 0,95 odsto rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja (koje objavljuje MONSTAT) u trenutku obračuna, poručili su iz Fonda PIO.

Izvor: MONDO

Fond PIO je u obavezi da primjenjuje važeći Zakon o PIO shodno članu 58 koji se odnosi na formulu za usklađivanje penzija.

“Fond PIO ne može odstupati od te formule niti donositi odluke koje bi bile u suprotnosti sa zakonom. Majska stopa usklađivanja penzija od 0,95 odsto rezultat je primjene zakonom utvrđenih parametara i dostupnih pokazatelja (koje objavljuje MONSTAT) u trenutku obračuna”, stoji u saopštenju.

Iz Fonda PIO su naglasili da se finansijska situacija stabilizuje kroz uvećane prihode od doprinosa i da postoje jasni pokazatelji pozitivnog trenda.

“Na kraju 2025. godine deficit Fonda PIO iznosio je 55,5 odsto, u prva četiri mjeseca 2025. godine deficit Fonda PIO iznosio je 59,5 odsto, a u prva četiri mjeseca 2026. godine deficit Fonda PIO iznosio je 49,3 odsto”, naveli su.

Ovaj pad deficita ukazuje na poboljšanje finansijske pozicije Fonda PIO kroz rast prihoda od doprinosa i može biti posljedica nekoliko faktora poput povećane privredne aktivnosti, smanjenja sive ekonomije, povećanja zaposlenosti i ostalih razloga, što dugoročno doprinosi održivosti penzionog sistema, istakli su iz fonda.

“Fond PIO ostaje posvećen poštovanju zakona i redovnoj isplati penzija svim korisnicima. Sve odluke o usklađivanju donose se u okviru zakonskih ovlašćenja, uz transparentno praćenje finansijskih pokazatelja i na osnovu podataka nadležnih državnih institucija”, poručili su.

Sljedeće usklađivanje penzija, kako su zaključili, planirano je za septembar 2026. godine a novac je obezbijedjen budžetom Fonda PIO koji u 2026. godini iznosi 843,37 miliona eura.