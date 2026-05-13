Mještani Bijelog Polja očekuju uskoro konkretne informacije, a naša ekipa zabilježila je i nekolike grupe mještana koji se okupljaju.

U toku je potraga za jedinkom mrkog medvjeda koja je prije dva dana primijećena u selu Bijelo Polje u Zeti.

Na terenu je više ekipa među kojima su, prema saznanjima „Dana”, predstavnici Ministarstva poljoprivrede, Agencije za zaštitu životne sredine, policija i vatrogasci.

Iz Ministarstva poljoprivrede je 12. maja saopšteno da je predstavnik Interventnog tima izašao na teren i utvrdio da je mogući uzrok pojave medvjeda u ovom naselju neadekvatno upravljanje otpadom, odnosno neredovno pražnjenje kontejnera u tom dijelu sela. Poručili su da je problem evidentiran, te da je nakon toga kontaktirana Opština Zeta i dogovoreno hitno uklanjanje otpada i pražnjenje kontejnera.

"Interventni tim će i u narednim danima nastaviti da prati situaciju na terenu i preduzima mjere u cilju zaštite građana i sprečavanja eventualnih neželjenih situacija. Posebno naglašavamo da je neadekvatno upravljanje otpadom jedan od vodećih razloga pojave medvjeda u naseljenim mjestima. Ostaci hrane i pretrpani kontejneri predstavljaju lako dostupan izvor hrane za divlje životinje, zbog čega se one sve češće približavaju ljudskim naseljima, čime se povećava rizik od konflikta između ljudi i divljih životinja " poručili su tada iz Ministarstva poljoprivrede.