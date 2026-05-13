U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno ponovljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki MUP Srbije Dijani Hrkalović, optuženoj za trgovinu uticajem.

U Specijalnom sudu u Beogradu danas je nastavljeno suđenje bivšoj državnoj sekretarki Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, Dijani Hrkalović, optuženoj za trgovinu uticajem, kao i bivšem policijskom funkcioneru kome se na teret stavlja zloupotreba službenog položaja.

Na početku današnjeg pretresa sudija je navela da jedan od oštećenih ni ovoga puta nije pristupio sudu, uprkos urednom pozivu, zbog čega je konstatovano da više neće biti pozivan u daljem toku postupka.

Tokom suđenja pročitani su iskazi više svjedoka saslušanih u prethodnom postupku, među kojima i iskaz oštećenog koji je ranije tvrdio da je dobijao prijetnje nakon obraćanja policiji, ali je naveo da optužene lično ne poznaje.

Optužnicom se bivšoj državnoj sekretarki, između ostalog, stavlja na teret da je posredovala u vezi sa primjenom mjera tajnog nadzora nad jednim licem, kako druge policijske uprave ne bi mogle da sprovedu iste mjere.

Naredno suđenje zakazano je za 24. jun, kada bi trebalo da bude saslušan novi svjedok u vezi sa operativnom obradom i primjenom mjera tajnog nadzora u jednom ranijem predmetu.

Podsjetimo, riječ je o ponovljenom postupku nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i naložio novo suđenje. Bivša državna sekretarka je prvobitno bila osuđena na kaznu zatvora, dok je drugooptuženi tada bio oslobođen optužbi.

