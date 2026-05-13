Nova istraživanja pokazuju da su za loš san odgovorniji dopamin i mentalna stimulacija nego boja svetlosti koja dolazi sa ekrana.

Godinama se ponavlja priča da je plavo svetlo ekrana naš najveći neprijatelj. Industrija naočara koje blokiraju ovo svetlo cveta i očekuje se da će dostići vrednost od pet milijardi dolara, ali nauka kaže da plavi zraci sami po sebi nisu tako veliki problem kao što se predstavlja..

Zapravo, plavo svetlo nam je neophodno tokom dana kako bismo ostali budni i fokusirani. Sunce je najmoćniji izvor ovog svetla, a naši geni su programirani da se budimo čim ono dotakne naše oči. Naučnici objašnjavaju da svetlost pomaže u sinhronizaciji našeg unutrašnjeg sata sa ciklusom dana i noći.

Problem nastaje tek uveče, kada plavo svetlo zbuni naš sistem. Ono direktno utiče na protein melanopsin u oku, koji mozgu šalje signal da je još uvek dan. Rezultat je suzbijanje melatonina, hormona spavanja, čiji nivo se može prepoloviti čak i uz prigušeno svetlo u sobi.

Ipak, kriviti isključivo "boju" svetlosti ekrana za loš san je prevelika banalizacija. Studije pokazuju da je nivo plavog svetla sa telefona zanemarljiv u odnosu na ono što dobijamo od sunca.

Pravi neprijatelj je zapravo mentalna stimulacija. Kada skrolujete kroz društvene mreže ili igrate igrice, vaš mozak se aktivira. Dopamin koji se luči dok čitate vesti ili gledate video snimke moćniji je neprijatelj sna od nekoliko plavih fotona.

Šta zaista pomaže? Istraživači su uporedili noćne režime rada na telefonima i specijalne naočare. Zanimljivo je da se ispostavilo da su softverski filteri često efikasniji od skupih naočara, ali ni oni ne rešavaju problem same upotrebe uređaja pre spavanja.

Nauka nudi tri jednostavna saveta za bolji odmor:

Pravilo 30 minuta: Istraživanja su utvrdila da korisnici koji ne ostavljaju telefon pola sata pre odlaska u krevet imaju 33% lošiji kvalitet sna.

Ako baš ne možete bez telefona u krevetu, barem maksimalno smanjite osvetljenje i uključite topli filter boja.