Zvezda "Sivi kamion crvene boje" se razvela nakon 20 godina braka: Ostavila biznismena, mesecima krila od svih

Glumica Aleksandra Balmazović odlučila je da stavi tačku na brak

Glumica Aleksandra Balmazović, koju svi znaju iz hit komedije "Sivi kamion crvene boje", razvela se od preduzetnika Sergeja Novaković posle 20 godina braka.

Aleksandra je ovu vest potvrdila za slovenačke medije.

- Osim najuže porodice i nekoliko najbližih prijatelja, niko nije znao kroz kakve teške životne prelomnice prolazim - rekla je za magazin Suzy glumica Aleksandra Balmazović, koja je u poslednjih godinu i po dana prošla kroz jedno od najtežih životnih iskušenja - razvod.

Inače, sa Sergejem ima sina koji će ove godine maturirati. Sada je otkrila zbpg čega je ćutala o krahu braka.

- O tome nisam govorila jer sam najpre morala da napravim sopstvenu životnu inventuru. Kada se razvedeš, vidiš ko si zapravo i kakva je osoba sa kojom si delio svoj svet - rekla je glumica i dodala:

- Motivisali su me sin, posao, egzistencija i želja da rastem i da umem da se nasmejem svemu tome i samoj sebi. U ovih godinu i po dana temeljno sam osetila najpre emotivni kolaps, zatim težak pad, a potom i uspon.

Pre nekoliko godina govorila je o neplodnosti

Glumica, koja ima sina jedinca, pre nekoliko godina javno je govorila o tome da je imala velike probleme sa neplodnošću.

- Ja sam oduvek želela da budem mama.Oduvek sam želela da imam troje dece, a sada imam jedno. Tako se nekako dogodilo. Nije išlo. Ali je sjajno. Ovaj jedan je ponekad kao troje. Hvala bogu da imam jedno dete - rekla je Aleksandra Balmazović, koja veruje da se svaka stvar u životu događa s razlogom i zato je srećna što ima barem jedno dete.

- Nekako mi se činilo da mi je univerzum dao jedno fenomenalno dete. Zaista verujem da je sve u životu sa nekim razlogom“, rekla je i objasnila da se svaki put pokazalo da je nešto što je želela i planirala, a nije se ostvarilo, na kraju ipak bilo za neko dobro.

