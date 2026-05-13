Novi Netfliksov hit oborio rekord

Animirani film oduševio je publiku i odmah zauzetu mjesto na vrhu.

Izvor: Netflix

Novi animirani film "Swapped", u kojem glasove pozajmljuju Majkl B. Džordan i Džuno Templ, oborio je Netfliksov rekord gledanosti. U periodu od 4. do 10. maja film je ostvario čak 38,7 miliona pregleda, što je najveća gledanost koju je jedan animirani film ikada zabilježio na ovoj striming platformi u roku od sedam dana, piše Varajeti.

Film je već tokom prva tri dana emitovanja debitovao kao drugi najgledaniji film na engleskom jeziku sa 15,5 miliona pregleda, nakon čega je uslijedio ogroman skok gledanosti koji ga je doveo do rekordnih brojki.

Vrh liste gledanosti

Zahvaljujući impresivnim rezultatima, "Swapped" je zauzeo prvo mjesto ne samo kao najgledaniji naslov na engleskom jeziku, već i kao najgledaniji naslov na Netfliksu uopšte.

Odmah iza njega našao se triler "Apex" sa Šarliz Teron, koji je u svojoj trećoj nedelji na listi gledanosti ostvario 16,2 miliona pregleda.

Pogledajte trejler za animirani film "Swapped":

Na filmskoj listi izdvojio se i naslov "Remarkably Bright Creatures" sa Seli Fild, koji je debitovao sa 10,4 miliona pregleda.

Stanje na listi serija

Najgledaniji televizijski naslov drugu nedelju zaredom je "Man on Fire" sa Jahjom Abdul-Matinom, koji je sa 12,6 miliona pregleda ujedno bio i treći najgledaniji naslov na platformi.

Na drugom mjestu među serijama, sa osam miliona pregleda, našla se serija "Should I Marry a Murderer?", koja je izjednačena sa drugom sezonom serije "Worst Ex Ever".

Ostali naslovi na listi serija zabilježili su manje od 3,5 miliona pregleda. Među njima su druga sezona serije "Running Point", zatim "Unchosen", "Raw: 2026" i "Funny AF With Kevin Hart - The Live Semifinals".