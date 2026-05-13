Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv Andrije Markovića (33) iz Zete zbog sumnje da je učestvovao u međunarodnom krijumčarenju oko 124 kilograma marihuane, koja je početkom februara 2024. godine zaplijenjena na graničnom prelazu Vraćenovići, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako navode iz policije, službenici Regionalnog centra bezbjednosti “Zapad” – Odjeljenja bezbjednosti Nikšić, nakon sprovedenih vještačenja i intenzivnog operativnog rada, obezbijedili su dokaze koji upućuju na sumnju da je A.M. povezan sa zapljenom 123,80 kilograma marihuane.

“Pronađena droga bila je upakovana u 116 PVC pakovanja i sakrivena u specijalno izrađenom bunkeru u priključnom vozilu teretnog motornog vozila marke ‘Man’”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Droga je otkrivena 5. februara 2024. godine na Graničnom prelazu Vraćenovići, tokom kontrole koju su sproveli službenici Stanice granične policije i Nikšić i Odjeljenja bezbjednosti Nikšić.

Teretnim vozilom upravljao je Vasko Popović (33) iz Podgorice, koji je tada uhapšen i procesuiran zbog sumnje da je povezan sa krijumčarenjem narkotika.

“Protiv A.M. je, nakon konsultacija sa državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, kazali su iz policije.

Prema sumnjama istražitelja, skoro 124 kilograma marihuane bilo je namijenjeno međunarodnom krijumčarenju preko teritorije Bosne i Hercegovine.