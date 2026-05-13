Ministarstvo javnih radova je kao najpovoljniju na tenderu za uređenje Trga Božane Vučinić sa izgradnjom podzemne garaže, izabralo 17.818.499 eura vrijednu ponudu konzorcijuma “Bemax - ING invest”. Ovaj projekat u Podgorici se sprovodi po principu projektuj i izgradi, prenosi Viejsti.

Planirano je da izvođači nakon potpisivanja ugovora, kroz pet mjeseci urade glavni projekat, nakon čega bi sami radovi trajali dvije godine. Ovaj konzorcijum je jedini učestvovao na tenderu, dok će im podugovarači biti “Bauriss”, “Termosistem”, “Geoengineering”, “Grid consultants”, “Geoprojekt”, Sigurnost”, “Planplus” i “ITS Engineering”.

Tender je raspisan krajem oktobra prošle godine a trajao je do kraja marta, dok mu je procijenjena vrijednost bila 17.818.499 eura. Toliko je ponudio i izabrani izvođač.

Ispod cijelog prostora ovog Trga planirana je izgradnja podzemne garaže na tri nivoa, sa ukupno 348 parking mjesta. Radovi će se raditi ukupno na 8.400 kvadrata, a prostor će biti namijenjen za pješake, uz dozvoljeno kretanje vozila za obližnje prostore i lokale. Radova na obližnjim privatnim objektima neće biti.

Ukupna površina tri sprata podzemne garaže biće 10.849 kvadrata.

Otpadne vode iz postojećih objekata duž sjeverne strane biće cjevovodom usmjerene prema Ulici bratstva i jedinstva, u postojeći kolektor gradske fekalne kanalizacije, dok će se one sa istočne i jugoistočne strane trga, uputiti u kolektor prema Ulici Oktobarske revolucije. Planirano je da otpadne vode iz toaleta podzemne garaže bude priključena na fekalnu kanalizaciju u Ulici kralja Nikole, pišu Vijesti.

Ovaj projekat sprovodi resor Majde Adžović u saradnji sa Glavnim gradom, a rekonstrukcijom trga i izgradnje podzemne garaže je planiran doprinos boljem uređenju javnih površina, unapređenje vizuelnog identiteta prostora i riješavanje problema manjka parking mjesta u užem gradskom jezgru.

Iz Glavnog grada su pri raspisivanju tendera saopštili da je tokom ranijih decenija ovaj prostor bio zapostavljen i nedovoljno valorizovan, te da posjeduje veliki potencijal za uređenje i budući razvoj, pa će zbog položaja i simboličke vrijednosti biti važan dio urbanog života Podgorice.