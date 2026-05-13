Stradao jedan migrant u sukobu dvije grupe u Obrenovcu, policija pokrenula akciju "Vihor".

U sukobu dvije grupe migranata u Obrenovcu stradala je večeras jedna osoba, saznaje "Telegraf". Ljekari se bore za život jednom teško povrijeđenom muškarcu nakon tuče.

Na licu mjesta su specijalne jedinice. Policija je pokrenula akciju "Vihor" i blokirana je šuma u kojoj se sukob i dogodio.

Njegovo stanje je kritično.

Prema nezvaničnim informacijama pomenutog portala, bjegunci su naoružani. Jake policijske snage su na licu mjesta, "češljaju" teren kako bi priveli osumnjičene.

