"Tri godine tuge teške kao olovo": Potresna poruka tetke Milana Laće Radulovića povodom godišnjice smrti

Tetka Milana Laće Radulovića objavila je veoma emotivnu poruku na Fejsbuku.

Tri godine su prošle od smrti Milana Radulovića Laće, sina Marine Tucaković i Aleksandra Radulovića Fute, čije je telo pronađeno 20. decembra 2022. u Tel Avivu.

Talentovani tekstopisac, koji je stvorio neke od najvećih hitova domaće muzike, ostavio je neizbrisiv trag u industriji, ali i bolnu priču o borbi sa zavisnošću.

Laća je sahranjen u Beogradu na Novom groblju, a na godišnjicu smrti oglasila se njegova tetka, čije su reči dotakle svako srce.

"Duša tetkina. Tri godine tuge teške kao olovo. 1986-2022", napisala je ona je svom Fejsbuk profilu.

"Žao mi je što nisam imao više dece"

Inače, Laćin otac Aleksandar Radulović Futa, oglasio se nedavno za Blic, te je pričao o tome da je trebalo da sa Marinom ima više dece.

"Možda je greška što nismo imali više dece. To je bila obostrana želja, ali tako se namestilo da ih nismo imali više."

"Da smo ih imali više, ja sad ne bih bio sam. Od tog silnog posla u koji smo mi uleteli, turbo rad, danonoćni, nikad nije moglo da se posveti više pažnje tome, i onda kada je došlo do neke granice, dok su ova naša deca porasla, mislili smo da je to završena priča i da ne treba da idemo dalje. Tako se namestilo, ne može sve da se isplanira", rekao je on.

"Imali smo srećan život do nekog trenutka dok nisu počele te neke stvari da se dešavaju, koje su se otrgle kontroli. Sećam se od bombardovanja Beograda, sve je počelo da ide naopako. Te 2008. godine je preminuo naš stariji sin. Ovaj 21. vek nije lepo počeo za celu ovu porodicu, vidite kako se završio za meni najdraže. Ja nastavljam dalje, pratim situaciju, ne pratim vesti, portale, samo pratim svoju viziju, intuiciju i misiju."