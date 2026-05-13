Državljanin Crne Gore Mili Bajramović, koji je označen kao direktni izvršilac ubistva Novljanina Šćepana Roganovića, uhapšen je juče u Italiji.
Iz Uprave policije je saopšteno da je u Riminiju, nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva "SMIT", lociran ovaj osumnjičeni, koji je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja djeluje, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, renosi Dan.
"Lišenju slobode prethodila je višegodišnja razmjena operativnih informacija i saznanja između evropskih i regionalnih timova za međunarodne ciljane potrage – FAST Crne Gore, FAST Austrije, FAST Italije, FAST Hrvatske, FAST Bosne i Hercegovine i FAST Slovenije", navode iz policije.
Za Bajramovićem je od strane NCB Interpola Podgorica raspisana međunarodna potjernica po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.
Prema navodima optužnice, Bajramović je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije formirane od strane sada pokojnog Krsta Vujića, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića, piše Dan.
" Takođe, za M.B. je od strane NCB Interpol Beč – Austrija raspisana međunarodna potjernica po naredbi Javnog tužilaštva u Beču, radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela ubistvo i ubistvo u pokušaju. Naime, isti je 21.1.2018. godine, u centru Beča, upotrebom vatrenog oružja lišio života Vladimira Roganovića i teško ranio S.V. Slijedi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Rim", dodali su iz policije.
O hapšenju navodnog dvostrukog ubice pisali su i italijanski mediji koji su objavili i snimak. Tamošnje bezbjednosne službe informaciju o mogućem mjestu gdje se nalazi dobile su u februaru. Danonoćno nadgledanje rezultiralo je pronalaskom stana koji je koristio u Riminiju. Bezbjednosne službe, kako se navodi, utvrdile su da je riječ o opasnom kriminalcu visokog ranga, koji je posebno vješt u kamuflaži i mijenjanju izgleda. Pretresom stana u kojem je boravio Bajramović pronađeni su pasoš i lažna dokumenta, šest telefona, preklopni nož i teleskopska palica. Navodno, ovaj bjegunac je, kada je vidio policijske službenike u stanu upitao: "Kako ste me pronašli?"
Nakon hapšenja smješten je u zatvoru u Riminiju gdje će čekati odluku kojoj državi će biti izručen, budući da su potjernice za njim raspisale i Crna Gora i Austrija, prenosi Dan.
Italijanski mediji navode da je Bajramović imao zakazan pregled kod maksilofacijalnog hirurga, moguće zbog promjene izgleda.
Povodom hapšenja Bajramovića oglasili su se i nadležni organi iz Beča.
"Hapšenje osumnjičenog predstavlja značajan uspjeh u borbi protiv organizovanog kriminala. Posebno je bliska saradnja između istražne grupe 'AG ACHILLES', jedinice za potrage Saveznog kriminalističkog ureda i naših međunarodnih partnerskih službi bila presudna za ovaj uspjeh u potrazi", naveo je Andreas Holzer, direktor Saveznog kriminalističkog ureda.