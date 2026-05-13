Prema navodima optužnice, Bajramović je 13. februara 2020. godine u Herceg Novom, kao član kriminalne organizacije formirane od strane sada pokojnog Krsta Vujića, na podmukao način, upotrebom vatrenog oružja, lišio života Šćepana Roganovića.

Državljanin Crne Gore Mili Bajramović, koji je označen kao direktni izvršilac ubistva Novljanina Šćepana Roganovića, uhapšen je juče u Italiji.

Iz Uprave policije je saopšteno da je u Riminiju, nakon sprovedene međunarodne ciljane potrage kodnog naziva "SMIT", lociran ovaj osumnjičeni, koji je u policijskim evidencijama označen kao visokorangirani član jedne organizovane kriminalne grupe koja djeluje, kako na nacionalnom, tako i na regionalnom i međunarodnom nivou, renosi Dan.

"Lišenju slobode prethodila je višegodišnja razmjena operativnih informacija i saznanja između evropskih i regionalnih timova za međunarodne ciljane potrage – FAST Crne Gore, FAST Austrije, FAST Italije, FAST Hrvatske, FAST Bosne i Hercegovine i FAST Slovenije", navode iz policije.

Za Bajramovićem je od strane NCB Interpola Podgorica raspisana međunarodna potjernica po naredbi Višeg suda u Podgorici, radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela: stvaranje kriminalne organizacije, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija.

" Takođe, za M.B. je od strane NCB Interpol Beč – Austrija raspisana međunarodna potjernica po naredbi Javnog tužilaštva u Beču, radi obezbjeđenja prisustva u krivičnom postupku koji se vodi zbog osnovane sumnje da je počinio krivična djela ubistvo i ubistvo u pokušaju. Naime, isti je 21.1.2018. godine, u centru Beča, upotrebom vatrenog oružja lišio života Vladimira Roganovića i teško ranio S.V. Slijedi dalja komunikacija između NCB Interpol Podgorica i NCB Interpol Rim", dodali su iz policije.

O hapšenju navodnog dvostrukog ubice pisali su i italijanski mediji koji su objavili i snimak. Tamošnje bezbjednosne službe informaciju o mogućem mjestu gdje se nalazi dobile su u februaru. Danonoćno nadgledanje rezultiralo je pronalaskom stana koji je koristio u Riminiju. Bezbjednosne službe, kako se navodi, utvrdile su da je riječ o opasnom kriminalcu visokog ranga, koji je posebno vješt u kamuflaži i mijenjanju izgleda. Pretresom stana u kojem je boravio Bajramović pronađeni su pasoš i lažna dokumenta, šest telefona, preklopni nož i teleskopska palica. Navodno, ovaj bjegunac je, kada je vidio policijske službenike u stanu upitao: "Kako ste me pronašli?"

Nakon hapšenja smješten je u zatvoru u Riminiju gdje će čekati odluku kojoj državi će biti izručen, budući da su potjernice za njim raspisale i Crna Gora i Austrija, prenosi Dan.

Italijanski mediji navode da je Bajramović imao zakazan pregled kod maksilofacijalnog hirurga, moguće zbog promjene izgleda.

Povodom hapšenja Bajramovića oglasili su se i nadležni organi iz Beča.

"Hapšenje osumnjičenog predstavlja značajan uspjeh u borbi protiv organizovanog kriminala. Posebno je bliska saradnja između istražne grupe 'AG ACHILLES', jedinice za potrage Saveznog kriminalističkog ureda i naših međunarodnih partnerskih službi bila presudna za ovaj uspjeh u potrazi", naveo je Andreas Holzer, direktor Saveznog kriminalističkog ureda.