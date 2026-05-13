Predsednik SAD Donald Tramp otputovao je u Peking na samit sa Sijem Đinpingom, koji bi mogao da definiše buduće odnose dvije supersile. Analitičari navode da Tramp u pregovore ulazi pod pritiskom rata u Iranu, inflacije i izbora, dok Si nema slične pritiske.

Donald Tramp bi trebalo da stigne u Peking kasno u srijedu, a sastanci sa Si Đinpingom planirani su za 14. i 15. maj i uključivaće banket i obilazak Hrama Neba, lokaliteta pod zaštitom Uneska.

Tramp je nagovijestio da će sa kineskim kolegom razmotriti aktuelna svjetska pitanja, ali centralna tema biće trgovina.

Razgovori će obuhvatiti i rat u Iranu, nuklearno oružje i američku prodaju oružja kineskom regionu Tajvanu.

Ekonomske teme

Prema navodima Rojtersa, Tramp je rekao da će od kineskog lidera tražiti da "otvori" kinesko tržište američkim kompanijama, uključujući proizvođača "Nvidia", koji pokušava da dobije regulatornu dozvolu za prodaju svojih H200 čipova za vještačku inteligenciju u Kini.

Paralelno sa Trampovom posjetom, američki ministar finansija Skot Besent započeo je razgovore sa kineskim potpredsjednikom He Lifengom na aerodromu Inčon u Južnoj Koreji o ekonomskim i trgovinskim pitanjima.

Vašington i Peking nastoje da očuvaju trgovinski sporazum postignut prošlog oktobra, kojim su suspendovane visoke američke carine na kinesku robu i ublažene kineske restrikcije na izvoz rijetkih zemalja.

Američki zvaničnici navode da SAD žele da povećaju izvoz Boing aviona, poljoprivrednih proizvoda i energije u Kinu kako bi smanjile trgovinski deficit, dok Peking traži ublažavanje američkih ograničenja na izvoz opreme za proizvodnju čipova i naprednih poluprovodnika.

Uloga Kine u deeskalaciji situacije na Bliskom istoku

Uoči odlaska u Peking Tramp je zamjerio Kini, koja je najveći svjetski kupac iranske nafte, da nije uložila dovoljno napora da ubijedi Iran da okonča razvoj nuklearnog programa. Priznaje, međutim, da je Sijeva vlada prošlog mjeseca pomogla u deeskalaciji sukoba tako što je podstakla Teheran da se vrati pregovorima o prekidu vatre.

"Ne mislim da nam je potrebna bilo kakva pomoć Kine u vezi s Iranom. Pobjeđujemo ovako ili onako, mirno ili drugačije. Iran neće biti glavna tema sa predsjednikom Sijem, jer je situacija u velikoj mjeri pod kontrolom", rekao je Tramp novinarima.

Kina i SAD su protiv iranskih naplata za prolaz kroz Ormuz, što je jedan od uslova Teherana za nastavak pregovora.

I analitičari i građani Pekinga sumnjaju da će Kina urušiti odnose sa Iranom zbog Trampove posjete.