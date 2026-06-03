Vaš pas se "ukopa" i neće ni korak dalje? Postoji razlog zašto to radi, a najgore je da uporno vučete povodac

Ako pas odluči da stane usred šetnje, razumite razlog zbog kog odbija da se pomeri i isprobajte trikove koji zaista deluju.

Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Svaki vlasnik psa doživeo je trenutak kada se pas "ukopa" u mestu i ne želi da napravi ni korak dalje. Lako je ako imate maltezera, pa možete da ga uzmete u naručje, ali ako živite sa dogom ili bernardincem, biće vam potrebna mnogo bolja taktika od fizičke snage koju, jednostavno, nemate.

Prema rečima stručnjaka, ovakvo ponašanje nije neobično. Oni objašnjavaju da pojedini psi idu toliko daleko, da ne samo što sednu i odbijaju da hodaju, već se i ispruže na zemlju i "prave se mrtvi". Dreseri pasa ističu da se ova tvrdoglavost povremeno javlja iz određenih razloga i da je potpuno normalna.

Kada pas stoji u mestu, on pokušava nešto da poruči svom vlasniku, zbog čega je veoma važno poznavati govor njegovog tela kako biste razumeli razlog ovog "blokiranja".

Zašto pas odbija da se pomeri?

Ponekad pas ne želi da ode iz parka ili prirode jer uživa u trenutku. Međutim, odbijanje da se pomeri, ne mora uvek da ima očigledan razlog. Teško je razumeti šta se dešava u njegovoj glavi ako ne znate njegova prethodna iskustva ili situaciju koja je prethodila takvom ponašanju.

Ovo su neki od najčešćih razloga zbog kojih pas možda ne želi da hoda:

misli da će tako dobiti više pažnje ili mu jednostavno više prija da sedi,

strah od nečega u okruženju, poput buke, automobila koji brzo prolaze, drugih životinja ili ljudi,

bol ili fizička nelagodnost, moguće je da ima povredu, artritis ili da je umoran.

Psi koji se "ukopaju" u mestu mogu biti iscrpljeni, bolesni, mogu da nagaze na nešto i povrede šapu, mogu da budu stariji i da nemaju želju za dužom šetnjom ili mogu da osećaju stres, strah ili pretnju.

Ako razlog nije jasan ili je ovakvo ponašanje novo za vašeg psa, najbolje je da se posavetujete sa veterinarom. Važno je da razumete šta stoji iza nedostatka želje za kretanjem.

Kako da podstaknete psa da se pomeri?

Ako znate da je pas frustriran zbog odlaska iz parka, ostavite mu još malo vremena, jer svaka zabava ipak ima svoj kraj. Zato je trening u ovakvim situacijama od neprocenjive pomoći. Shvatite šta motiviše vašeg psa - hrana, druge životinje ili pohvala, pa to iskoristite kao nagradu za željeno ponašanje.

Ohrabrite ga toplim i entuzijastičnim tonom. Upotrebite neku poslasticu kako biste ga privukli. Pokušajte da ga angažujete tako što ćete od njega tražiti da izvede trik koji već zna. Jednostavno pokažite da prati drugog psa koji ide napred.

(MONDO)