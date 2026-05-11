"Ovo je baš ružno, ne blamiraj se": Šok izjava Raste o Ani Nikolić, dobio salvu uvreda nakon ovog komentara

Rasta je naišao na osudu na društvenim mrežama zbog ove rečenice, budući da je Ana u muzičkim vodama mnogo duže od njega.

Izvor: Stefan Stojanović/MONDO

Reper Stefan Đurić Rasta prošle godine izazvao je veliku pažnju javnosti nakon gostovanja u emisiji "Scena", kada je izjavio da njegova mlađa publika navodno ne zna ko je pjevačica Ana Nikolić.

Njegova izjava ubrzo je postala viralna na društvenim mrežama, a korisnici platforme X masovno su komentarisali njegove riječi i podsjetili na popularnost Aninih hitova koji i danas imaju milionske preglede i veliku slušanost.

"Uglavnom moja publika, pogotovo ova mlađa - oni i ne znaju ko je Ana Nikolić", izjavio je reper u emisiji, na šta je voditelj rekao:

"Kako to misliš publika ne zna ko je Ana Nikolić? Siguran sam da svi znaju ko je Ana, pa čak i tvoja, mlađa publika koja je danas više posvećena društvenim mrežama, Tiktiku, gdje su Anine pesme i te kako viralne."

Rasta je na ovo odgovorio:

"Mislim da nisi u pravu, ali u redu."

Njegove riječi izazvale su lavinu reakcija na društvenim mrežama, a mnogi su stali u odbranu pjevačice.

Ispod viralnog snimka nizali su se brojni komentari korisnika koji smatraju da je Ana Nikolić i dalje veoma poznata među mlađom publikom.

"Dok je Ana pjevala 'Devojka od čokolade' i 'Mišo moj' nisu baš ni za tebe znali, ali to niko ne pominje", "Ne blamiraj se", "Ko njega zna", "Svi znaju", "Ovo je baš ružno", samo su neki od komentara ispod viralnog snimka na X-u.