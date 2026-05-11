Kako je Maja Odžaklijevska primetila da joj unuk ima autizam: Dečak radio dve stvari i odmah je znala

Maja Odžaklijevska svojevremeno je otkrila na koji način je shvatila da nešto nije u redu sa njenim unukom

Jedna od pevačica sa najmoćnijim glasom u regionu, Maja Odžaklijevska, godinama unazad živela je povučenim životom, daleko od scene i svetla reflektora, a razlog je to što je odlučila da se odseli iz grada i posveti odgajanju unuka koji ima autizam, o čemu je više puta javno govorila.

Pevačica je i nedavno priznala da su unuka morali da smeste u dom jer je znao da bude i agresivan, te da ga viđaju na svakih pet do sedam dana, u zavisnosti od preporuke lekara.

Maja je u bolnoj ispovesti otkrila i kada je primetila prve sipmtome koji su ukazivali da nešto nije bilo u redu. Dečak je imao samo dve godine kada se njegovo ponašanje promenilo.

"Prepoznala sam autizam kod njega kad je imao dve godine. Prvo se krio tamo gde je mračno, uglavnom ispod stola ili ispod jorgana, a na dodir bi vrištao. Često je imao histerične napade. Zapravo, ja sam ih tako doživljavala. Da bih kasnije shvatila da se u njegovoj glavi dešava nešto što bi ga nagnalo da izgleda kao da je besan. Imao bi napade do zacenjivanja, na kraju bi dete pomodrelo", ispričala je Maja.

Pošto njena ćerka nije mogla da podnese ovu situaciju, Maja je odlučila da preuzme potpunu brigu o Luki.

"Činilo mi se da i dalje imam ogromnu količinu ljubavi koju mogu da dam i, eto, daću je njemu, jer mu je preko potrebna. Posle izvesnog vremena počeo je da se smiruje. Skoro pet godina sam bila sa njim", objasnila je pevačica, dodajući da su njih dvoje imali savršen odnos i da su se i bez reči razumeli slušajući zajedno muziku, posebno Mocarta.

Ipak, kako je vreme odmicalo, a dečak ulazio u pubertet, stvari su postale znatno teže. Fizički je ojačao, a javili su se i napadi agresije koje pevačica u svojim godinama više nije mogla da kontroliše, zbog čega je doneta odluka da se on smesti u dom.

- On je, nažalost, dete s tim spektrom kad postaje agresivan. I sad nije problem, mislim, jeste problem u mojim godinama da ja utišam tu njegovu bujnu agresiju s obzirom na to da je on sada u pubertetu i da je mnogo jači. Ali je problem što on sporadično napada i ljude, a ja ne mogu da ga zaustavim jer je otrčao 20 metara ispred mene. Zbog toga je Luka, nažalost, smešten u dom,” otvorila je dušu pevačica.

Porodica je ostala veoma vezana za dečaka - redovno ga posećuju i uzimaju kući na po nekoliko dana kada god im pravila ustanove to dozvoljavaju.

