Razbijen prozor, zgrada zapuštena: Strašni poslednji dani Gabi Novak, drugarica molila ministre da nešto urade

Legendarna pevačica Gabi Novak preminula je u 89. godini, pre tačno 9 meseci, 11. avgusta, a svoje poslednje dane provela je u domu za stara lica u Zagrebu

Čuvena hrvatska pevačica Gabi Novak preminula je pre 9 meseci, a mnogi njeni obožavatelji i dalje se teško mire sa njenom smrću.

Pevačica koja je iza sebe ostavila bogatu karijeru u kojoj su se preplitali pop, šansone i džez, poslednje dane je, nažalost, provela u domu koji nije bio u najboljem stanju.

Ipak, jedan od čuvara otkrio je da je bila veoma voljena, ali da je umrla od tuge za sinom.

- Gabi je bila omiljena osoba ovde. Svakodnevno su je posećivali poznati umetnici, muzičari, pevači, prijatelji, poznanici, među njima i Ante Gelo, mnogo njih je bilo - rekao je korisnik doma za starije osobe "Trnje", pa nastavio:

- Poslednje dane je provela ovde, pre nego što je završila u bolnici. Umrla je od tuge za sinom, nije mogla podneti.

Ove reči svojevremeno je potvrdila i Tereza Kesovija.

- Ona više nije mogla ni da govori, ja sam slala njoj poruke. Bila sam kod nje u tom domu, ja sam ogorčena zapravo na sve te hvalospeve. Zvala sam Ministarstvo kulture i rekla: 'Molim te, Nina, napravi nešto, nek bude na nekom boljem mestu, na nekom boljem krevetu.' Ali ne, nije bilo napravljeno ništa - rekla je ona.

Dve korisnice doma, koje su često viđale Gabi, otkrile su nam da je s njom uglavnom komunicirala socijalna radnica, koja joj je se mesec i po dana pred smrt i saopštila strašnu vest – da joj je preminuo sin.

- Našla sam se dva, tri puta s njom u liftu, ona je bila sprat iznad mene, ona je bila četvrti, ja sam bila treći. Ja joj kažem "Dobar dan, kako je?". Po rečenicu, dve smo, inače je s njom komunicirala socijalna radnica Lana, i čak kad je bilo sa sinom, onda je išla da je posećuje i na našem skupu je znala da kaže: "Dobro se Gabi drži". Posle toga, tri, četiri dana je preminula.