Šok odluka pred Evroviziju, Zorja eliminisana iz tima Hrvatica: Radila im pjesmu, ovaj uslov presudio

Autor Jelena Sitarica
Zorja Pajić nije otputovala u Beč sa grupom "Lelek" za koju je radila pobjedničku pjesmu "Andromeda".

Iako je učestvovala u stvaranju pesme "Andromeda", kojom grupa Lelek predstavlja Hrvatsku na ovogodišnjoj Pjesmi Evrovizije 2026, pjevačica i kantautorka Zorja Pajić ipak neće otputovati u Beč sa hrvatskom delegacijom.

Članice grupe objasnile su da je problem u pravilima i ograničenom broju akreditacija koje delegacije imaju na raspolaganju. Naime, kategorija D4 namijenjena je autorima pjesme, ali po pravilima samo jedna osoba može da dobije tu akreditaciju, pa je izbor na kraju pao na tekstopisca.

Ostale akreditacije već su unaprijed raspoređene na članove delegacije, izvođače, prateće vokale, PR tim, kao i ljude zadužene za šminku i frizure. Tako je Zorja, iako je dala veliki doprinos nastanku pjesme, ostala van ekipe koja putuje na Evroviziju.

