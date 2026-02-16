logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zorja vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju: Snimak zapalio mreže

Zorja vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju: Snimak zapalio mreže

Autor Marina Cvetković
0

Grupa "Lelek" , koju čine pet devojaka osvojila je najviše glasova žirija i publike na finalu takmičenja "Dora" 2026 i tako obezbedila nastup na Evroviziji u Beču.

Zorja vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju Izvor: HRT Screenshot

Nastup grupe "Lelek" i pesma "Andromeda" već su izazvali veliku pažnju fanova širom regiona, a ono što je mnogim privuklo pažnju je činjenica da je pesmu napisala Zorja koja se i sama takmičila u Srbiji za odlazak na Evroviziju, i to više puta.

Na ovogodišnjem hrvatskom takmičenju dogodio se presedan, budući da predstavnik ide u Beč sa pesmom čiju muziku potpisuje pevačica i muzička umetnica Zorica Pajić poznatija kao Zorja.

Ona je zajedno sa suprugom radila muziku za pobedničku pesmu, a njena reakcija na proglašenje pobednika kruži društvenim mrežama. Zorja nije krila sreću zbog uspeha grupe Lelek, već je skočila i vrisnula na sav glas kad je čula.

Pored toga što je zajedno sa suprugom radila muziku za pesmu "Andromeda" grupe "Lelek", ona je na ovoj pesmi pevala i prateće vokale.

Možda ce vas zanimati

Tagovi

Zorja dora lelek

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ