Zorja vrištala od sreće kad su Hrvati saopštili da njenu pesmu šalju na Evroviziju: Snimak zapalio mreže

Grupa "Lelek" , koju čine pet devojaka osvojila je najviše glasova žirija i publike na finalu takmičenja "Dora" 2026 i tako obezbedila nastup na Evroviziji u Beču.

Izvor: HRT Screenshot

Nastup grupe "Lelek" i pesma "Andromeda" već su izazvali veliku pažnju fanova širom regiona, a ono što je mnogim privuklo pažnju je činjenica da je pesmu napisala Zorja koja se i sama takmičila u Srbiji za odlazak na Evroviziju, i to više puta.

Na ovogodišnjem hrvatskom takmičenju dogodio se presedan, budući da predstavnik ide u Beč sa pesmom čiju muziku potpisuje pevačica i muzička umetnica Zorica Pajić poznatija kao Zorja.

Ona je zajedno sa suprugom radila muziku za pobedničku pesmu, a njena reakcija na proglašenje pobednika kruži društvenim mrežama. Zorja nije krila sreću zbog uspeha grupe Lelek, već je skočila i vrisnula na sav glas kad je čula.

Pored toga što je zajedno sa suprugom radila muziku za pesmu "Andromeda" grupe "Lelek", ona je na ovoj pesmi pevala i prateće vokale.